Diputado exige explicaciones de Rodrigo Chaves sobre inexistente audiencia en Congreso de Estados Unidos de embajadora tica: ‘Mentirosos y cobardes’

Jonathan Acuña, del Frente Amplio, fustigó a Rodrigo Chaves no solo por ‘buscar amigos extranjeros’ para injerir en la soberanía de Costa Rica, sino también por faltar a la verdad sobre una supuesta convocatoria del Congreso estadounidense

Por Aarón Sequeira
Jonathan Acuña y Rodrigo Chaves
El diputado Jonathan Acuña cuestionó que Rodrigo Chaves tenga temor de enfrentar la acusación por beligerancia y busque amigos internacionales para atacar la institucionalidad costarricense, basado en mentiras. (Archivo LN/La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

