Diputado exige explicaciones de Rodrigo Chaves sobre inexistente audiencia en Congreso de Estados Unidos de embajadora tica: ‘Mentirosos y cobardes’

El diputado Jonathan Acuña cuestionó que Rodrigo Chaves tenga temor de enfrentar la acusación por beligerancia y busque amigos internacionales para atacar la institucionalidad costarricense, basado en mentiras.

El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), exigió este lunes explicaciones de parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves, sobre la inexistente audiencia ante el Congreso de Estados Unidos a la que, supuestamente, había sido convocada la embajadora de Costa Rica en Washington, Catalina Crespo.

Durante la sesión del plenario de la Asamblea Legislativa, el congresista fustigó al mandatario no solo por buscar amigos políticos extranjeros que tomen “posturas injerencistas”, sino también por faltar a la verdad sobre la falsa audiencia y por rehuir la investigación que se le haría en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por beligerancia política.

Los reclamos de Acuña se deben a que, el miércoles pasado, en conferencia de prensa, Chaves empezó a atacar al TSE y dijo que “amigos internacionales” estaban preguntando por la democracia costarricense.

El frenteamplista cuestionó que, precisamente un día después de decir eso, el congresista Mario Díaz-Balart, uno de los 435 miembros de la Cámara de Representantes, publicó en sus redes un comentario donde repetía los mismos argumentos que Chaves ha utilizado contra la solicitud del TSE para levantarle la inmunidad y que afronte una investigación por 15 denuncias de beligerancia.

De hecho, ese mismo representante estadounidense visitó a Chaves en julio pasado, en la Casa Presidencial; se trata de un republicano cercano a Donald Trump, calificado por Jonathan Acuña como de extrema derecha.

El jueves pasado, al tiempo que Díaz-Balart anunciaba que había convocado a la embajadora Crespo a una reunión, la diplomática afirmó en un canal de televisión que se trataba de una audiencia ante el Congreso y la equiparó con las comparecencias en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

El viernes, en declaraciones a la prensa durante la visita del presidente panameño, José Raúl Mulino, Rodrigo Chaves sostuvo el mismo discurso de que se trataba de una convocatoria del Congreso norteamericano y llegó al punto de decir que nunca en 200 años de historia costarricense había sucedido tal cosa.

Sin embargo, ya desde el viernes por la tarde, el congresista Díaz-Balart bajó el tono a sus comentarios y enfatizó que había tenido una reunión privada con Crespo, para verificar cómo se están usando los recursos de los contribuyentes estadounidenses en otros países, recursos que aprueba la Comisión de Asignaciones que él, junto con otros 60 congresistas, integra.

Eso obligó a la embajadora Crespo a reconocer que no se trataba de ninguna audiencia, sino de una reunión privada en la oficina del congresista. De hecho, ella había visitado dos días antes a otro congresista, Greg Stanton, para hablar sobre los aranceles impuestos a Costa Rica.

Este lunes, la jefa chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, contradijo a Chaves y reconoció que no era el Congreso pidiendo ninguna explicación, sino una reunión con un congresista que tiene inquietudes, y enfatizó que es “lo más natural del mundo”.

‘Mentiroso, cobarde y desleal’

El diputado Jonathan Acuña cuestionó que el estadounidense repitiera a pie juntillas “el discurso de mentiras de Cisneros y Chaves” contra el TSE por la solicitud de desafuero.

“Mentirosos, mentirosos. Todo eso era falso, todo formaba parte de un cuento bastante mal montado, urdido entre Chaves y un político extranjero para vender humo, para vender un relato de víctima de parte de Chaves. Se comporta como un cobarde, porque no puede enfrentar las consecuencias de sus acciones”, dijo el legislador costarricense.

Adicionalmente, el frenteamplista indicó que es totalmente inadecuado rebuscar políticos de fuera para que hagan una injerencia y pasarle por encima a la soberanía costarricense, e intentar que le salven “la tanda”, de una forma “desleal” con el país que lo nombró presidente de la República.

Acuña le dijo a Chaves, en su intervención, que no es ningún rey para que busque rehuir enfrentarse a los procedimientos legales y no se le aplique la normativa sobre imparcialidad electoral.

“¿Irá a explicar la embajadora Crespo por qué mintió? ¿Irá a explicar Chaves por qué anda buscando amigos injerencistas y por qué quiere zafarse de que la ley le aplique a él también? Ojalá tenga la valentía y dé la cara", dijo.