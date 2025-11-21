Congresista republicano Mario Díaz-Balart baja el tono a sus declaraciones sobre Costa Rica

El congresista estadounidense, Mario Díaz-Balart, bajó este viernes el tono de sus declaraciones sobre Costa Rica, después de reunirse con la embajadora costarricense en Washington, Catalina Crespo.

El jueves, en consonancia con el discurso del mandatario Rodrigo Chaves, Díaz-Balart había dicho estar preocupado por la posibilidad de que se removiera al presidente de Costa Rica mediante “mecanismos ambiguos”. Este viernes, en cambio, no mencionó el tema.

En su primer mensaje, Díaz-Balart dijo que había solicitado una reunión informativa a la embajadora costarricense para saber de primera mano lo que ocurría. En la red social X, expuso argumentos similares a los usados por Chaves para oponerse al levantamiento de inmunidad solicitado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el cual fue requerido para evaluar si el mandatario incurrió en beligerancia política.

Este viernes, después de la reunión, el congresista republicano cambió el tono.

No mencionó el proceso de levantamiento de inmunidad contra Chaves y destacó que la reunión fue “positiva”, además de que ambos países tienen una “relación estrecha y duradera”.

Hoy sostuve una reunión positiva con la Embajadora de Costa Rica en EE.UU., @CatalinaCRE, sobre la estrecha y duradera relación entre nuestros dos países.



Añadió que tiene el deber de proteger los recursos aportados por los contribuyentes estadounidenses y que, con motivo de la ley de financiamiento del año fiscal 2026, quiere asegurarse de que su país siga apoyando a aliados que respetan los principios democráticos fundamentales.

Al final, dijo: “Toda señal de retroceso en los principios democráticos fundamentales exige nuestra atención”.

La reunión ocurrió solo dos días después de que, en su habitual conferencia de prensa, Chaves adelantó que “amigos internacionales” estaban empezando a preguntar por su situación.

En su primer mensaje, el republicano había dicho que “remover a un presidente a pocos meses de las elecciones nacionales, mediante mecanismos ambiguos, pone en riesgo la legitimidad democrática y envía una señal alarmante”.

TSE y expresidentes se pronuncian

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se pronunció el jueves sobre las declaraciones de Díaz-Balart y señaló que se trata de un acto político externo sin incidencia en el proceso electoral costarricense ni en el trámite que definirá si se levanta o no la inmunidad del mandatario, denunciado por presunta beligerancia política.

Este viernes, ocho expresidentes de la República recalcaron que las críticas de Díaz-Balart se basan en premisas incorrectas.

En el documento, Óscar Arias, Abel Pacheco, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, José María Figueres, Luis Guillermo Solís, Miguel Ángel Rodríguez y Carlos Alvarado advirtieron de que los señalamientos de figuras extranjeras parten de “versiones tendenciosas” sobre las autoridades electorales costarricenses.