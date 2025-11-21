Política

Congresista republicano Mario Díaz-Balart baja el tono a sus declaraciones sobre Costa Rica

El congresista de los Estados Unidos suavizó sus declaraciones después de reunirse este viernes con la embajadora Catalina Crespo

Por Sebastián Sánchez
Marío Díaz-Balart
Mario Díaz-Balart publicó un nuevo mensaje en X sobre Costa Rica. Foto: (La Nación/Canva)







