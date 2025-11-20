Política

Congresista republicano afín a Trump usa alegatos similares a los de Rodrigo Chaves para pedir información sobre inmunidad

Excanciller señala que el legislador estadounidense Mario Díaz-Balart, quien se reunió con Chaves en julio, comete un grave error de concepto en su anuncio

Por Cristian Mora y Aarón Sequeira
Mario Díaz-Balart
El congresista Mario Díaz-Balart pidió a la embajadora Catalina Crespo detalles sobre el procedimiento solicitado por el TSE en torno a Rodrigo Chaves. (La Nación/Canva)







Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

