TSE se pronuncia sobre publicación de congresista afín a Donald Trump

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se pronunció este jueves después de que el congresista republicano Mario Díaz-Balart, afín al gobierno de Donald Trump, empleó alegatos similares a los usados por Rodrigo Chaves para pedir a Costa Rica información sobre el proceso de levantamiento de inmunidad del mandatario.

En un comunicado oficial, el TSE afirmó que la publicación es un acto político externo sin incidencia en el proceso electoral costarricense ni en el trámite para definir si se levanta o no la inmunidad del gobernante, quien fue denunciado por presunta beligerancia política.

El Tribunal señaló que la estabilidad política de Costa Rica —que coloca al país en el puesto 18 entre las democracias plenas del mundo, solo detrás de Canadá y Uruguay en el continente americano— se sustenta en la autonomía con la que el TSE dirige los procesos electorales.

La institución subrayó que el levantamiento de inmunidad no equivale a destitución, sino a un requisito previo para determinar si es viable iniciar un procedimiento, siempre bajo las garantías del debido proceso.

Finalmente, reiteró que acatará de forma “absolutamente respetuosa” la decisión que tome la Asamblea Legislativa, “cuyos miembros son los representantes legítimos del pueblo, en punto a levantar o no la inmunidad del señor presidente de la República”, dijo el TSE.

Solicitud de audiencia

Díaz-Balart se pronunció un día después de que, en su habitual conferencia de prensa, Chaves adelantó que “amigos internacionales” estaban empezando a preguntar por la situación. El costarricense se había reunido con el republicano en julio pasado.

En su publicación, el congresista de Florida calificó de alarmante la posibilidad de remover a un mandatario a pocos meses de las elecciones nacionales mediante “mecanismos ambiguos”.

El excanciller costarricense Manuel González consideró normal que un político estadounidense requiera información, pero en su criterio Díaz-Balart comete un error conceptual sumamente grave y tiene una concepción inadecuada, al asegurar que hay “intentos de remover a un presidente a pocos meses de las elecciones”.

Díaz-Balart es presidente del subcomité de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de la Cámara de Representantes, el cual supervisa y propone la asignación de fondos federales destinados al Departamento de Estado y programas internacionales como ayuda a otros países.