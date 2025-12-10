Fracción del PLN insta a diputados a evitar permisos y ausencias en sesión para debatir sobre inmunidad de Rodrigo Chaves

El PLN anunciaría su posición sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, el próximo lunes.

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) instó a sus 18 integrantes a no solicitar permisos de ausencia ni faltar a la sesión del plenario legislativo del próximo martes 16 de diciembre, fecha en que se debatirá el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Así fue planteado en la reunión de esa tienda política de este lunes, en la cual empezaron a analizar el informe de la comisión especial que analizó la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que el Congreso le quite el fuero al mandatario y avanzar en la investigación sobre 15 denuncias de presunta beligerancia política.

La subjefa liberacionista, Alejandra Larios, explicó que el jefe del PLN, Óscar Izquierdo, informó a toda la bancada las fechas para el debate en el plenario y enfatizó que ningún miembro de Liberación tiene permisos para esas fechas.

“Se informó el día que se vota y lo ideal es que esté la fracción completa, y no es que haya una prohibición para tomarlos (los permisos), pero nadie lo ha solicitado. Lo que nos dijeron es que tengamos mapeado el día que se va a votar”, indicó.

Fue precisamente Alejandra Larios, como presidenta de la comisión especial, quien junto con la jefa del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, recomendó aprobar el levantamiento de la inmunidad, porque consideran que hay elementos suficientes para hacerlo.

A diferencia de ellas, el subjefe chavista, Daniel Vargas, recomendó rechazar el desafuero solicitado por el TSE y alegó que hay persecución política contra el presidente Chaves y que el desafuero implica riesgos para la democracia.

En declaraciones a La Nación, este lunes, Larios explicó que la fracción del PLN empezó el análisis del asunto, pero no hizo la votación interna para definir la postura liberacionista, pues faltaron algunos diputados a la cita del lunes.

La congresista señaló que la votación interna se realizará el próximo lunes, en el encuentro semanal de la bancada, y se anunciará oficialmente.

“De momento, ningún compañero me ha manifestado disconformidad con el informe de la comisión o que no les parezca algo, pero imagino que están terminando de leerlo”, detalló Alejandra Larios.

De forma extraoficial, se conoce que la posición de los liberacionistas sería prácticamente la misma que tomaron a finales de setiembre, cuando se votó el desafuero solicitado por la Corte Suprema de Justicia para que Chaves afrontara un proceso penal por el presunto delito de concusión, dentro del Caso BCIE-Cariñitos.

En esa ocasión, 17 de los 18 verdiblancos votaron a favor del desafuero, pues la única diputada que votó en sintonía con los chavistas fue Carolina Delgado.

Con esos votos liberacionistas, en setiembre, la votación llegó a 34 votos a favor del levantamiento de la inmunidad, y 21 en contra, así como un diputado que se salió del plenario y otra que estaba de viaje en Europa.

En el caso del desafuero solicitado por el TSE, actualmente los votos probables son precisamente 34, mientras que los ocho chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) tienen sus votos definidos en contra, y la fracción determinante para inclinar la balanza es la de Nueva República, con sus seis votos.