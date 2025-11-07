Economía

¿Cuánto pesa la comisión que cobran las operadoras en el saldo del ROP de sus afiliados? Dos estimaciones lo muestran

Las operadoras de pensiones le cobran a sus afiliados una comisión anual de administración de 0,35% sobre el saldo que tienen en el ROP

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Pensiones, pensión, planes de pensión, jubilación, ROP
A setiembre pasado, 3.213.462 personas estaban afiliadas al ROP. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ROPComisión de administraciónOperadora de pensionesOPCPensiones
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.