Economía

¿Se sepultan los fondos generacionales con prórroga propuesta por Conassif? Esto dice jerarca de Supén

El Conassif propuso un aplazamiento por dos años más de la reforma al ROP.

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
02 de junio del 2025. Superintendencia de Pensiones. San José. 10:00 hrs. Entrevista al superintendente de pensiones Hermes Alvarado para la sección de economía de La Nación. En la foto: Hermes Alvarado habló sobre la situación actual de los regímenes de pensiones y su impacto a futuro sobre la poblacieon. También explicó cual será su posición desde la superintendencia. Foto: Albert Marín .
Hermes Alvarado, jerarca de la Supén, respaldó la propuesta de prórroga a fondos generacionales durante la sesión 1981-2025. (Albert Marín/Entrevista al superintendente de pensiones Hermes Alvarado.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hermes AlvaradoSupénConassifFondos generacionalesROP
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.