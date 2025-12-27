¿Se sepultan los fondos generacionales con prórroga propuesta por Conassif? Esto dice jerarca de Supén

Hermes Alvarado, jerarca de la Supén, respaldó la propuesta de prórroga a fondos generacionales durante la sesión 1981-2025.

Hermes Alvarado, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), se refirió a la propuesta del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) para aplazar los fondos generacionales.

Al ser consultado sobre si una nueva prórroga, esta vez por dos años, es una forma de sepultar la reforma al régimen obligatorio de pensiones (ROP), Alvarado negó que esto sea una maniobra para no implementar el cambio.

“Nosotros técnicamente seguimos creyendo en los fondos generacionales (...) Yo no lo veo de esa forma (que se esté sepultando) Más bien, siento que se está dando tiempo prudente para hacer los análisis correspondientes”, manifestó el jerarca.

Alvarado afirmó que el Conassif solicitó un estudio para determinar la tasa de reemplazo (lo que la persona recibe de pensión como porcentaje del salario), con el fin de conocer si es mejor mantenerse bajo la situación actual o migrar a fondos generacionales.

El jerarca dijo que la propuesta de Conassif busca contar con mayor tiempo para hacer el trabajo de manera prudente y responsable, tanto los estudios como los análisis por parte de los distintos actores involucrados en el cambio.

El superintendente enfatizó en que han actuado “responsablemente” y que, a pesar de que se dió un plazo de dos años, considera que los análisis y estudios podrían tenerse antes de terminar la prórroga.

El superintendente respaldó la propuesta de prórroga durante la sesión 1981-2025, en la que el Consejo aprobó por mayoría abrir una consulta pública para retrasar la entrada en vigencia de la reforma hasta el 3 de abril del 2028.

Alvarado señaló que el plazo definido tras la primera prórroga “iba a quedar corto” y afirmó que una reforma de esta magnitud requiere, como mínimo, tres años, aunque usualmente demanda entre cuatro y cinco, según el acta de la sesión.

La reforma al ROP plantea la división de los afiliados por grupos de edad para diversificar las estrategias de inversión y el riesgo de acuerdo a cada generación. Actualmente, todos los afiliados comparten el mismo riesgo y estrategia de inversión, al estar los recursos en un solo fondo.

De concretarse, esta sería la segunda posposición que enfrenta este ajuste normativo en el ROP. El Consejo ya había movido la entrada en vigencia de abril del 2025 al mismo mes del 2026 y ahora se planea postergar hasta 2028.