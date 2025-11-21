Economía

Tensión por fondos generacionales: Choque en Conassif por plan para atrasar reforma en el ROP

Acta de la sesión del Conassif en la que se discutió el tema revela tensiones entre directivos por fondos generacionales del ROP. Conozca cómo quedó la votación.

Por Luis Enrique Brenes
A partir de abril, entrarán en vigencia las nuevas reglas del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), establecidas por la Superintendencia de Pensiones (Supén). La reforma introduce fondos generacionales, que dividen a los afiliados en cuatro grupos según su edad y nivel de riesgo, con el objetivo de mejorar la administración de los recursos de los trabajadores y jubilados.
La reforma de fondos generacionales en el ROP divide a los afiliados en cuatro grupos según su edad y nivel de riesgo, con el objetivo de mejorar la administración de los recursos de los trabajadores y jubilados. (Canva/Canva)







Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

