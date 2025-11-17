Fondos generacionales del ROP enfrentan nuevo obstáculo: Conassif propuso un cambio clave

La implementación de los fondos generacionales en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) enfrentan un nuevo obstáculo para su entrada en vigencia en Costa Rica.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó, el pasado 3 de noviembre, abrir una consulta pública para aplazar la entrada en vigencia de los fondos generacionales hasta el 3 de abril del 2028 , según un acuerdo del órgano.

“(...) se estima razonable y proporcional adoptar como una nueva fecha para la entrada en vigencia de los denominados Fondos Generacionales, el 3 de abril de 2028. Esta nueva fecha comprende el período asignado a la realización de estudios y evaluaciones técnicas”, indicó el Consejo.

Esto consta en el documento CNS-1981/10, del cual tiene copia La Nación, el cual fue remitido por la Superintendencia de Pensiones (Supén) a las operadoras de pensiones complementarias (OPC).

En la sesión 1981-2025, los miembros del Conassif plantearon extender por dos años adicionales el plazo para implementar los fondos generacionales, según consta en el proyecto de acuerdo.

“Se considera prudente y beneficioso para cualquier reforma enfocada en la gestión de carteras de pensión, tener un periodo de trabajo con los regulados y otras partes interesadas, para escuchar propuestas de mejora y preocupaciones atinentes a la implementación”, argumentó el Consejo en su decisión.

La medida significa un nuevo revés a la reforma reglamentaria en el ROP, pues en marzo anterior el Consejo dispuso una postergación por 12 meses. El cambio, impulsado por la entonces superintendente Rocío Aguilar, estaba previsto que entrara en vigencia el 1. ° de abril de 2025.

Con el primer aplazamiento, de 12 meses, la implementación se postergó para esa misma fecha, pero de 2026. Vale la pena decir que la reforma no se estaría desechando, sino que se postergaría de nuevo su entrada en vigencia.

El objetivo de los fondos generacionales es mejorar la pensión complementaria que recibirá el trabajador cuando se jubile, a través de la diversificación de las inversiones basadas en la edad del aportante.

Banco Central hará los estudios

El Conassif también señaló que los estudios que tienen que llevarse a cabo, para fundamentar la reforma, tienen una alta complejidad técnica, por lo que hubo retrasos en el proceso de la selección de la entidad responsable.

Desde marzo pasado, se ordenó evaluar el impacto actuarial, financiero y sistémico del cambio.

Según el documento, hubo reuniones con el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) en las que se determinó que ese órgano cuenta con las capacidades analíticas para efectuar el estudio requerido.

“(...) resulta pertinente concentrar los esfuerzos institucionales en un primer estudio actuarial y de impacto con solvencia técnica e independencia institucional, a fin de contar con insumos objetivos, tendientes a que tanto la Supén como este Consejo valoren la procedencia de posibles enmiendas normativas”, se lee en el documento.

Además, explicaron que hubo una reunión de trabajo con la Supén, el 12 de agosto, en la cual se presentó un cronograma con distintos pasos, como la realización de mesas de trabajo, que se prevé termine en marzo de 2028.

Otro de los argumentos utilizado para la propuesta es que el superintendente de Supén, Hermes Alvarado, fue designado en mayo pasado, lo que implicó que “ingresara en un momento en el que ya había transcurrido un porcentaje de tiempo relevante previsto para la realización de los estudios”.