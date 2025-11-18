Economía

Cambio en Conassif: Humberto Grant toma las riendas del sistema financiero nacional

Ocupará el cargo por un período de dos años

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Humberto Grant nuevo directivo del Conassif
Humberto Grant nuevo presidente del Conassif. (Cortesía Banco Central)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ConassifHumberto Grant
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.