Cambio en Conassif: Humberto Grant toma las riendas del sistema financiero nacional

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) designó al director Humberto Grant Alpízar como su nuevo presidente, cargo que asumirá por los próximos dos años a partir del 2 de diciembre, tras finalizar el periodo de Yin Leng Hong Monteverde.

Grant Alpízar forma parte del Conassif desde marzo de 2024, cuando fue nombrado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) por un periodo de cinco años.

Es máster en Finanzas de la London Business School y posee experiencia en administración de portafolios de inversión, gestión de riesgos y análisis financiero.

El Conassif es un órgano independiente encargado de dirigir y coordinar la regulación y supervisión del sistema financiero costarricense. Su misión es garantizar la liquidez y solvencia del sistema, promoviendo la regulación prudencial de acuerdo con las mejores prácticas y estándares internacionales.

Leng Hong Monteverde, quien renunció a inicios de noviembre a la presidencia del órgano, sí continuará como directora del Conassif.