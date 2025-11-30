Economía

Finaliza consulta pública sobre postergación de fondos generacionales: ¿qué sigue ahora?

La consulta pública sobre la propuesta para aplazar la reforma al ROP terminó el viernes 28 de noviembre; esto es lo que sigue

Por Luis Enrique Brenes
A partir de abril de 2025, los pensionados del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) en Costa Rica estarán bajo un nuevo esquema de administración de fondos, según lo establecido por la Superintendencia de Pensiones (Supén). El ajuste busca brindar mayor estabilidad y seguridad financiera a los jubilados.
Los fondos generacionales organizan a los afiliados por rangos de edad y ajustan sus estrategias de inversión según cada grupo. (Canva/Canva)







