Presidenta del Conassif reprochó a jerarca de Supén por apoyar prórroga a fondos generacionales

Conassif puso en consulta pública una nueva prórroga por dos años para implementar la reforma de fondos generacionales en el ROP

Por Luis Enrique Brenes
Yin Leng Hong y Hermes Alvarado
Yin Leng Hong, presidenta de Conassif, y el jerarca de la Supén, Hermes Alvarado, tuvieron un intercambio en la discusión sobre proponer una nueva prórroga a fondos generacionales en el ROP. (Albert Marín y John Durán/La Nación)







