Diputada de gobierno dice que su fracción no respalda proyecto para retirar el ROP: ‘Me siento sola’

La legisladora oficialista acusó a una diputada liberacionista de supuestamente ‘beneficiarse’ con uno de los proyectos para el retiro del ROP

Por Sebastián Sánchez
13/12/2023 Asamblea Legislativa. Allan Marín Roldán, gerente general de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión comparece ante la Comsión de Ingreso y Gasto Público.
La diputada oficialista, Ada Acuña, aseguró que no posee el apoyo de su fracción para el retiro del ROP. (Rafael Pacheco Granados)







