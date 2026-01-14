Diputada de gobierno dice que su fracción no respalda proyecto para retirar el ROP: ‘Me siento sola’

La diputada oficialista, Ada Acuña, aseguró que no posee el apoyo de su fracción para el retiro del ROP.

La diputada oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Ada Acuña, dijo que sus compañeros de la fracción de gobierno no respaldan el proyecto de ley que impulsa para permitir el retiro del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP).

“Agradezco a cada uno de estos diputados, hoy. Tengo que reconocerlo, que han hecho preguntas técnicas y estratégicas, porque sí, este es un proyecto país y tenemos que hacer las cosas bien. Para nadie es un secreto que esta diputada está sola, que no tengo el apoyo de la fracción (oficialista)”, aseguró Acuña.

La declaración se dio la tarde de este martes durante una sesión de la Comisión Legislativa de Asuntos Sociales, en la que comparecieron Leiner Vargas y Walter Quesada, representantes del movimiento que promueve la devolución del ROP.

Durante el debate, la legisladora reiteró en varias ocasiones que su iniciativa no cuenta con el respaldo del oficialismo. “Me siento sola por los diputados de mi fracción”, aseguró.

Acuña señaló además que presentó lo que calificó como un proyecto “estructural” para permitir la entrega del ROP. Aseguró que Casa Presidencial no aceptó un documento con firmas que respaldaban las iniciativas.

“Este grupo de personas (movimiento para el retiro del ROP) buscaron firmas de todo el país y las fueron a entregar a Casa Presidencial, pero como no fueron recibidas, pues solicitaron a esta diputada; y esta diputada le solicitó formalmente al Poder Ejecutivo revisar los proyectos”, aseguró Acuña.

El plan presentado por Acuña es uno de los cuatro proyectos presentados en la corriente legislativa para el retiro del ROP.

El presidente Rodrigo Chaves ha reiterado en diversas ocasiones su oposición al retiro del ROP. Sin embargo, Chaves realizó la convocatoria de dos expedientes con ese fin el 10 de diciembre pasado, después de haberlos mantenido fuera de la agenda de la Asamblea Legislativa durante 40 días, desde que empezó el actual periodo de sesiones extraordinarias, el 1.° de noviembre.

Eso ocurrió a pocos días de que se diera la votación para levantar la inmunidad de Chaves por supuesta beligerancia política. La solicitud fue rechazada por no alcanzar los 38 votos requeridos (hubo 35 a favor).

Supuesto beneficio personal

Ada Acuña acusó a la diputada liberacionista, Rosaura Méndez, de supuestamente beneficiarse de uno de los proyectos para retirar el ROP.

(JOHN DURAN)

“Yo no voy a entrar en esa discusión (sobre si es politiquería), doña Rosaura, porque lamentablemente usted es una pensionada que en diciembre ya tiene su pensión y podría retirar el ROP si aquí se aprueba. Yo no estoy en función de los intereses personales, porque usted es la primera beneficiada en uno de esos proyectos”, dijo Acuña.

Ante esas acusaciones, Méndez se defendió y aseguró que aunque cumple el tiempo para pensionarse y podría recibir el ROP “eso no significa que yo vaya a aprobar cualquier proyecto, porque yo voy a defender a los trabajadores, pero también defiendo el sistema de pensiones de este país.

“Y sí, quizás, si tuviera tanto interés en que yo pueda recibir un ROP a futuro, aprobaría cualquier proyecto, pero esa no es mi intención. Mi intención es tener el mejor proyecto para que ustedes sean los beneficiados”, dijo la diputada liberacionista.