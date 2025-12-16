Por tres votos, Rodrigo Chaves se salva nuevamente del levantamiento de inmunidad en el plenario legislativo

La fracción del PUSC fue la que más se partió en la decisión sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves. Por ejemplo, Daniela Rojas votó a favor y Leslye Bojorges, en contra.

Por tres votos, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, se salvó nuevamente del levantamiento de la inmunidad en el plenario de la Asamblea Legislativa, pues solamente votaron a favor del desafuero 35 congresistas, este martes.

El Congreso realizó el debate sobre la petición del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), hecha a inicios de octubre, para quitarle el fuero de improcedibilidad a Chaves y poder llevar adelante una investigación que contiene 15 denuncias por presunta beligerancia política sobre actuaciones y manifestaciones del presidente de la República.

Este fue el momento en el que Rodrigo Arias anunció que no se levantará la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves

Para el desafuero, se quería la aprobación de 38 congresistas, pero una alianza integrada por ocho chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), cinco legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y los seis integrantes del Partido Nueva República (PNR), así como el independiente Gilberth Jiménez y la liberacionista Carolina Delgado, salvaron al mandatario del desafuero.

Los votos a favor del levantamiento de la inmunidad fueron 35 en total: 16 aportados por Liberación Nacional (PLN); seis del Frente Amplio (FA), cuatro del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), seis independientes, dos del Partido Liberal Progresista (PLP) y uno del PPSD.

La mayoría de votos a favor del levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves fueron del PLN. (José Cordero/La Nación)

¿Por qué se debatió el desafuero de Chaves?

El TSE pidió quitarle la inmunidad a Rodrigo Chaves para que afronte un expediente con 15 denuncias por beligerancia política.

Se trata de una solicitud hecha por la Sección Especializada del TSE, con base en varias denuncias presentadas por 10 personas diferentes, entre ellas Ricardo Sancho, presidente de Liberación Nacional (PLN), y Fabián Solano, presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como los diputados Antonio Ortega, Johana Obando y Luis Fernando Mendoza.

Rocío Alfaro: "Se está usando este caso para normalizar el uso de recursos públicos para favorecer candidaturas. Es un peligro para la democracia"

La solicitud de la Sección Especializada se tomó el pasado 3 de octubre y contempla 15 de las 24 denuncias por beligerancia que existen contra el mandatario.

Ese órgano está integrado por magistrados electorales suplentes y es el encargado de conocer, en primera instancia, los conflictos de carácter político electoral cuya resolución involucre la eventual aplicación de sanciones de parte del tribunal electoral.

Además de las denuncias mencionadas, el expediente por el que se solicita quitarle el fuero a Chaves incluye denuncias del ciudadano Allen Solera Cordero, de Gonzalo Coto Fernández, secretario general del PAC); de Claudio Alpízar, Óscar Aguilar Bulgarelli y Giovanni Delgado Castro.

Ariel Robles: "La inmunidad no debe ser resguardo para proteger corruptos o impedir investigaciones"

A diferencia de otros funcionarios y políticos investigados y eventualmente sancionados por beligerancia, en el caso del presidente corresponde solicitar el desafuero de Chaves, puesto que el presidente de la República está protegido por la inmunidad constitucional.

La decisión de la Sección Especializada fue tomada por unanimidad. El órgano está integrado por el magistrado Luis Diego Brenes, quien preside, junto con Mary Anne Mannix y Wendy de los Ángeles González.

Los tres magistrados estimaron que las denuncias contienen elementos suficientes para su admisibilidad, pero antes de avanzar al procedimiento sancionatorio, la Asamblea Legislativa debe levantarle la inmunidad al presidente de la República, según lo dispuesto en el artículo 270 del Código Electoral.