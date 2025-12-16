Política

Por tres votos, Rodrigo Chaves se salva nuevamente del levantamiento de inmunidad en el plenario legislativo

TSE solicitó el desafuero del presidente de la República a inicios de octubre, para investigar a fondo 15 denuncias por actuaciones y manifestaciones del mandatario que rozan la parcialidad electoral, conducta prohibida por la Constitución a los funcionarios públicos

Por Aarón Sequeira y Lucía Astorga
16/12/2025, San José, Asamblea Legislativa, votaciones para quitar la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez.
La fracción del PUSC fue la que más se partió en la decisión sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves. Por ejemplo, Daniela Rojas votó a favor y Leslye Bojorges, en contra. (José Cordero/La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

