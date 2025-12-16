En medio de su licencia de maternidad, diputada asiste a votación sobre inmunidad de Rodrigo Chaves

Sofía Guillén, diputada del Frente Amplio, asistió a la votación de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, pese a estar en licencia de maternidad.

A pesar de encontrarse en licencia de maternidad, Sofía Guillén, diputada del Frente Amplio (FA), se presentó este martes 16 de diciembre al plenario de la Asamblea Legislativa para votar sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para que enfrente 15 denuncias por presunta beligerancia política.

Guillén se acogió a su licencia de maternidad desde el pasado viernes 3 de octubre, tras el nacimiento de su hijo, Camilo.

Diputada explica por qué asistió al plenario en medio de licencia de maternidad a votar desafuero de Rodrigo Chaves

La legisladora frenteamplista dijo que decidió asistir a la votación por tener un “deber con la República” y “la ciudadanía”. Señaló que “no se trata de una cosa menor, ni de todos los días”.

Alegó que, en apariencia, el TSE encontró indicios de que debe levantarse la inmunidad del presidente, sobre quién aseguró, considera se ha comportado de forma “irresponsable”.

Añadió que ante este contexto, los diputados “tenemos que poner la cara y asumir nuestra parte”.

Sobre su hiio, indicó lo siguiente: “Camilo está en casa, está con el papá. Los papás también cambian pañales, también dan biberón, está a salvo, está tranquilo. Vine a cumplir con mi deber y luego continuaré con mi licencia de maternidad”.

Este es el segundo debate para desafuero que se le realiza a Rodrigo Chaves, con tres meses de distancia respecto a la primera discusión. Como ocurrió en el debate anterior, se espera que el Congreso no alcance los 38 votos necesarios para quitarle la inmunidad al gobernante.

Guillén dijo tener claridad de que su voto “no va a ser decisivo” para cambiar el rumbo de la votación, con el suyo serían solo 34 los votos a favor de levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves; sin embargo, indicó que decidió presentar por “deber ético”.