Levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves se pondrá a debate sin los votos suficientes para aprobarlo

Se trata del segundo levantamiento de inmunidad que se discute sobre un presidente de la República en ejercicio; resultado sería negativo, igual que en setiembre pasado

Por Aarón Sequeira
Rodrigo Cháves ante comisión legislativa.
En principio, Rodrigo Chaves asistirá a la sesión del plenario en que se debatirá el levantamiento de su inmunidad para afrontar 15 denuncias por beligerancia política. (Albert Marín/Albert Marín)







Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.