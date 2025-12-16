Levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves se pondrá a debate sin los votos suficientes para aprobarlo

En principio, Rodrigo Chaves asistirá a la sesión del plenario en que se debatirá el levantamiento de su inmunidad para afrontar 15 denuncias por beligerancia política.

El plenario de la Asamblea Legislativa será escenario, este martes, de la segunda discusión que se realiza en la historia sobre el levantamiento de la inmunidad de un presidente de la República, en el ejercicio de sus funciones, para enfrentar denuncias por beligerancia política.

El debate para el desafuero será, además, el segundo que se le realiza a un mismo mandatario, y a menos de tres meses de que tuvo lugar la primera discusión, aunque es claro, a pocas horas de la votación, que no están los 38 votos necesarios para quitarle el fuero a Rodrigo Chaves, a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El 7 de octubre, la Sección Especializada del TSE le pidió a la Asamblea Legislativa tramitar el levantamiento de la inmunidad de Chaves para seguir adelante con la investigación a fondo de 15 denuncias sobre parcialidad política del funcionario que encabeza el Poder Ejecutivo.

Las 15 denuncias sobre parcialidad, o beligerancia política, se originaron en declaraciones y actuaciones de Rodrigo Chaves desde finales del 2024, cuando empezó a realizar manifestaciones en actos públicos, entre ellas conferencias de prensa, donde atacaba a partidos políticos de la oposición, hacía referencia a símbolos que luego usaron algunas tiendas políticas e incrementó los llamados a elegir 40 diputados afines a sus consignas políticas, y no similares a los opositores.

Varios de los denunciantes son líderes de partidos como Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (FA), así como diputados de esas banderas partidarias, pero también ciudadanos que consideraron las palabras de Rodrigo Chaves como violaciones al principio constitucional de la imparcialidad de los funcionarios públicos.

Ese principio constitucional exige a todos los funcionarios abstenerse de actuaciones o manifestaciones que evidencien alguna simpatía partidaria o de tinte electoral, incluso a los funcionarios de más alto nivel, como los magistrados, ministros y el propio presidente de la República.

Comisión recomendó quitar inmunidad

La Comisión especial sobre levantamiento de la inmunidad del mandatario a petición del TSE para afrontar la investigación por presunta beligerancia política recomendó al plenario, por dos votos contra uno, aprobar el desafuero de Chaves, porque Alejandra Larios, del PLN, y Rocío Alfaro, del FA, encontraron elementos suficientes en la petición del órgano electoral. Sin embargo, los cálculos electorales de ciertos actores políticos han sumado votos en contra de esa recomendación.

La decisión de Fabricio Alvarado y sus diputados de Nueva República le estarían salvando la inmunidad a Rodrigo Chaves. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Varias acciones del mandatario también han convencido a varias figuras políticas de no levantarle la inmunidad, por ejemplo, la revancha que ha aplicado el presidente contra quienes sí avalaron el desafuero en setiembre, y que se ha reflejado en la lista de proyectos de ley que el Poder Ejecutivo puso en la agenda de las sesiones extraordinarias que empezaron en noviembre.

El desafuero discutido en setiembre se debía a la acusación penal presentada contra Chaves por el presunto delito de concusión, dentro del Caso BCIE-Cariñitos. El argumento de la Fiscalía General de la República es que el presidente obligó al empresario Christian Bulgarelli a entregarle $32.000 a Federico Choreco Cruz, a inicios del 2023, para que el entonces asesor presidencial diera el enganche para la compra de una casa.

A cambio, la Presidencia de la República daría a Bulgarelli el contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $405.000 para darle servicios de comunicación a la Casa Presidencial.

Para avanzar con esa causa judicial y llevarla a juicio, la Fiscalía requería que los diputados aprobaran el levantamiento de la inmunidad. Sin embargo, solo 34 congresistas votaron a favor, y se necesitaban 38 votos, como lo establece la Constitución; otros 21 votaron en contra y dos personas se ausentaron.

Sin votos para votar el segundo desafuero de Chaves

El futuro de la inmunidad de Rodrigo Chaves se definió el miércoles pasado, cuando la fracción de Nueva República, liderada por Fabricio Alvarado, anunció que no daría sus seis votos para el desafuero, porque alegó que eso tenía un efecto en la campaña electoral y que el presidente debe dejar de ser protagonista.

Ya para ese momento se podían contar solo 34 votos a favor del desafuero y 15 en contra (ocho chavistas, un independiente y cinco socialcristianos), pero los seis fabricistas inclinaron la balanza y le salvarán definitivamente la inmunidad al mandatario.

No obstante, este lunes se conoció que Liberación finalmente dará solo 16 votos para levantar el fuero, porque además del voto negativo de Carolina Delgado, se ausentará Sonia Rojas, luego de hacerse una cirugía estética en el vientre.

“Después de hacer un intenso análisis profundo, serio y responsable, la inmensa mayoría del PLN tomó la decisión de votar a favor del levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves”, señaló el jefe de Liberación, Óscar Izquierdo.

Por su parte, el jefe de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, confirmó a La Nación que irán a la votación con un acuerdo para votar libremente, es decir, no hay línea de fracción, así que María Marta Carballo, Melina Ajoy, Horacio Alvarado, Leslye Bojorges y Carlos Andrés Robles votarán en sintonía con Chaves, mientras que él, Vanessa Castro, Carlos Felipe García y Daniela Rojas repetirá su voto a favor de levantar la inmunidad.

“Escuchamos todos los argumentos, algunos a favor, otros en contra y algunos todavía lo están analizando”, dijo el jefe socialcristiano.