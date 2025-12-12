Embajada de Estados Unidos sostuvo cita con el PUSC para preguntar sobre levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves: ‘Están preocupados’

El PUSC se reunió este miércoles con personeros de la Embajada de Estados Unidos.

Tres representantes de la Embajada de Estados Unidos en San José se reunieron este miércoles con los nueve diputados de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en la Asamblea Legislativa, para preguntar sobre el proceso para el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Así lo confirmó el jefe de la Unidad, el diputado Alejandro Pacheco, consultado por La Nación, este jueves, en el lobby del plenario legislativo.

El vocero partidario detalló que la embajada estadounidense les pidió la cita porque están preocupados por varios temas, principalmente por el desafuero del mandatario, que se definirá el próximo martes 16 de diciembre, en el plenario, a partir de la 1 p. m.

El levantamiento de la inmunidad solo se puede aprobar con el voto afirmativo de 38 congresistas, pero solamente hay 34 votos probables. Aunque la fracción del Partido Nueva República era determinante para esa decisión, anunció este miércoles que le van a salvar el fuero a Chaves, pues votará en contra del desafuero, igual que los chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Pacheco aseguró que los representantes diplomáticos consultaron los detalles del proceso que se está llevando en el Congreso sobre la petición del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para levantarle la inmunidad a Chaves, y seguir adelante con una investigación sobre 15 denuncias relacionadas con presunta beligerancia política.

“Nos estuvieron preguntando sobre el proceso de levantamiento de inmunidad. Les explicamos cuál es el proceso que se lleva en el Tribunal y nos dijeron que tenían que hacer un informe para Washington y dijeron que se están reuniendo con las fracciones políticas”, comentó Pacheco.

No obstante, el jefe del PUSC dijo que desconoce si ya tuvieron otras citas con otras tiendas políticas. El jefe de Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, negó que hayan tenido una reunión con ellos.

Alejandro Pacheco apuntó que un legislador independiente le confirmó que a él sí lo buscaron y los recibirá este viernes, en el Congreso.

En la cita con los nueve socialcristianos, los encargados de la embajada estadounidense les dijeron que tenían la responsabilidad de ver cuál es el sentimiento político del momento sobre el levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves y darle un informe a la embajadora Melinda Hildebrand, quien iniciará funciones en la delegación diplomática, en enero próximo.

Consultada sobre las reuniones que han tenido con las fracciones políticas y candidaturas presidenciales, para consultar específicamente sobre el desafuero del presidente de la República, la oficina de prensa de la Embajada de Estados Unidos rechazó brindar detalles.

“Los diplomáticos estadounidenses se reúnen de manera periódica con una variedad de personeros del gobierno de Costa Rica y líderes no gubernamentales, para conversar sobre muchos temas. Por lo general, no abordamos con los medios los detalles de estas reuniones", manifestó la delegación diplomática.

Conversación sobre visa de diputada

El jefe de la Unidad también señaló que, en la cita con los estadounidenses, conversaron también sobre el retiro de la visa estadounidense de la vicepresidenta del Congreso, la socialcristiana Vanessa de Paul Castro.

“Doña Vanessa estuvo presente en la reunión y, en efecto, ella les indicó que estaba muy preocupada por el retiro de su visa, que eso nunca le había pasado ni nunca se lo habría imaginado, porque tiene muchísimos años de tenerla, además de que ha visitado ese país por recreo y por trabajo, y ese retiro la limitaba”, dijo Alejandro Pacheco.