Embajadora designada por Trump para Costa Rica supera primer filtro en el Senado estadounidense ¿Qué sigue?

Melinda Hildebrand fue nominada por el presidente de Estados Unidos desde febrero, para representar al gobierno norteamericano en Costa Rica

Por Lucía Astorga
Melinda Hildebrand respondió las consultas de los senadores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, durante su audiencia de confirmación.
La nominación de Melinda Hildebrand todavía debe ser aprobada por el pleno del Senado, controlado por una mayoría republicana. (Captura de pantalla/La Nación/La Nación)







