Embajadora designada por Trump para Costa Rica supera primer filtro en el Senado estadounidense ¿Qué sigue?

La nominación de Melinda Hildebrand todavía debe ser aprobada por el pleno del Senado, controlado por una mayoría republicana.

La nominación de Melinda Hildebrand, como embajadora de Estados Unidos para Costa Rica, fue aprobada este miércoles por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. La empresaria originaria de Texas recibió el respaldo de los legisladores republicanos, mientras que la minoría demócrata votó en contra.

La postulación de Hildebrand fue avalada junto con la de otros 35 embajadores postulados por el presidente Donald Trump. El resto de candidatos, en su mayoría, también recibieron el apoyo de los senadores del oficialista Partido Republicano, pero se toparon con la oposición de los demócratas.

En el caso de Hildebrand, la votación cerró con 12 sufragios a favor y nueve en contra (todos demócratas). La representante diplomática promovida por Donald Trump aún debe ser confirmada por el pleno del Senado.

Con 53 senadores, los republicanos tienen el control del Senado, mientras que los demócratas, junto con dos independientes, suman 47 miembros.

Si bien Trump anunció desde el 6 de febrero la elección de Hildebrand como eventual embajadora en Costa Rica, fue hasta el 3 de setiembre que la empresaria inició con su proceso de ratificación, al testificar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Pugna por nominaciones de Trump

Pese a que el oficialismo tiene mayoría, el Senado libra una pugna interna para avanzar lo más rápido posible con los cargos escogidos por Trump. Los legisladores republicanos denuncian que los demócratas han bloqueado las ratificaciones del mandatario, no solo en los cargos de embajadores, también en los demás puestos del Poder Ejecutivo.

Entre los candidatos que fueron aprobados por el Comité de Relaciones Exteriores se encuentra el exasesor de seguridad nacional Michael Waltz, a quien Trump designó como embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU).

Según reportó la agencia de noticias AP, la nominación de Waltz fue devuelta a la Comisión de Relaciones Exteriores la semana pasada, después de que los demócratas bloquearon más de dos docenas de nominados de Trump.

Esta situación fue fustigada por el senador Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores.

“Chuck Schumer (líder de la minoría demócrata) y los demócratas han retrasado a cada uno de los nominados de Trump y han obligado a nuestro comité a votar por segunda vez sobre varios de ellos.

“Los juegos políticos terminan aquí: nuestro Comité ha vuelto a enviar los nominados del presidente Trump al pleno, donde espero confirmaciones rápidas, mientras los republicanos restauramos la tradición del Senado. Ahora, volvamos al trabajo”, expresó Risch.

La semana pasada, la mayoría republicana del Senado invocó la llamada “opción nuclear” para modificar las reglas de la cámara y facilitar la confirmación de nominaciones estancadas. La medida permite aprobar en un solo acto a un gran bloque de candidatos, comenzando con un paquete de 48 nombres.