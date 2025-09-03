Embajadora de Trump sobre lo que hace sobresalir a Costa Rica: Espero explorar esas razones

Melinda Hildebrand, embajadora designada por Donald Trump para Costa Rica, evitó detallar las razones por las que el país se destaca en la región, durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.

El senador James Risch, presidente del comité, consultó a Hildebrand sobre los aspectos que diferencian a Costa Rica de sus vecinos y que la hacen sobresalir.

Melinda Hildebrand respondió las consultas de los senadores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, durante su audiencia de confirmación. (Captura de pantalla/La Nación/La Nación)

Sin embargo, la representante designada por Trump se limitó a responder: “En cuanto a su pregunta sobre por qué Costa Rica sobresale, espero con interés trabajar con usted y este comité para explorar esas razones”.

Agregó que Costa Rica sirve como ejemplo para Centroamérica y que espera que otros países le sigan.

La audiencia de confirmación estuvo marcada por señalamientos contra China y su influencia en la región, así como por comentarios sobre la importancia de la relación entre Costa Rica y Estados Unidos y la reputación del país como un socio confiable.

Así lo destacó James Risch al inicio de la sesión, cuando recordó la visita que realizó a inicios de año el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, a Costa Rica.

“La visita de Rubio en febrero fue una señal de esta relación y de la necesidad de trabajar de forma conjunta para enfrentar la maligna influencia de China en el país y en Centroamérica”, expresó.

La nominación de Hildebrand fue respaldada por los senadores Ted Cruz y John Cornyn, ambos de Texas, quienes destacaron su experiencia como empresaria y filántropa.

Cruz, quien aspiró sin éxito a la candidatura presidencial por el partido republicano en las elecciones estadounidenses de 2016, describió a Hildebrand como una “querida amiga” y paisana de Houston.

Noticia en desarrollo.