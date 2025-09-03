Política

Embajadora de Trump sobre lo que hace sobresalir a Costa Rica: Espero explorar esas razones

Melinda Hildebrand compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado

Por Lucía Astorga

Melinda Hildebrand, embajadora designada por Donald Trump para Costa Rica, evitó detallar las razones por las que el país se destaca en la región, durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.








Melinda HildebrandEstados UnidosEmabajadora de Estados UnidosDonald Trump
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

