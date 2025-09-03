Política

Senador de Estados Unidos: La reputación de Costa Rica está en peligro

Pete Ricketts afirmó que el país es uno de los principales puntos de transbordo de cocaína hacia Estados Unidos y Europa

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga

El senador estadounidense Pete Ricketts advirtió que la reputación de Costa Rica como un país estable y democrático está en riesgo por la presencia de grupos dedicados al tráfico internacional de drogas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Peter RicketsSenado de Estados UnidosNarcotráfico
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.