Ministerio Público solicita ampliar detención de Celso Gamboa y dos extraditables más, señalados por tráfico de cocaína a EE. UU.

La Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (Oatri) del Ministerio Público solicitó la ampliación de la detención, con fines de extradición, del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Celso Gamboa Sánchez; el exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, y otro sujeto identificado como Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro.

La Procuraduría General de la República manifestó su conformidad con la petición y las partes ya fueron escuchadas en audiencia, confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial a La Nación. Esta solicitud trasciende cuando faltan dos semanas para que venzan los dos meses de detención provisional que se habían dictado inicialmente contra estas tres personas.

Según la oficina de prensa, el Tribunal Penal resolverá la petición en los próximos días. Hasta este jueves, la Embajada de Estados Unidos no había presentado la documentación formal de extradición.

Gamboa enfrenta un proceso en Estados Unidos por tráfico internacional de drogas, delito que, según la acusación presentada el 9 de julio en el Tribunal del Distrito Este de Texas, tiene una pena que va desde diez años de cárcel hasta cadena perpetua.

También contempla una multa de hasta $10 millones y al menos cinco años de prisión supervisada. Las sanciones podrían duplicarse en caso de que exista una condena previa.

La acusación detalla que, desde 2017 y hasta su captura, el exmagistrado habría participado en operaciones para traficar cocaína desde Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México hacia Estados Unidos.

Se le atribuye la fabricación y distribución consciente e intencional de al menos cinco kilogramos de esa droga, en complicidad con otras personas, con pleno conocimiento de que el estupefaciente sería importado ilegalmente en territorio estadounidense.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a Gamboa el 23 de junio en Escazú, a solicitud de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Ese mismo día también fue arrestado Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, quien, según la justicia estadounidense, habría colaborado en las operaciones ilícitas y también podría ser extraditado.

Por su parte, Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, estaba detenido desde mediados de junio por su posible participación en el caso Venus, por presunta legitimación de capitales.

En Estados Unidos se le investiga por su aparente vínculo con organizaciones criminales como el Clan del Golfo, uno de los principales actores del narcotráfico en Colombia, y el Cartel de Sinaloa, en México.

Ellos serían los primeros costarricenses extraditados a territorio estadounidense luego de que, el 15 de mayo pasado, se aprobó una reforma al artículo 32 de la Constitución Política que permite extraditar a ticos de nacimiento o nacionalizados, acusados fuera del país, por terrorismo o narcotráfico.