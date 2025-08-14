Exfiscal general reconoce que pudo haber vulneración al Ministerio Público por presencia de Celso Gamboa

El exfiscal general Jorge Chavarría reconoció, este miércoles, que pudo haber una vulneración al Ministerio Público en el tiempo en que el extraditable Celso Gamboa laboró allí, años atrás.

Así lo aseguró el exjerarca del Ministerio Público, en audiencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, donde fue también interrogado sobre la penetración del narcotráfico en el país y en la política costarricense.

La afirmación de Chavarría la hizo ante a una pregunta de la diputada Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien le consultó si la cercanía que existía entre él y Gamboa, “¿pudo haber comprometido la independencia del Ministerio Público en alguna medida?”.

“De lo que ha surgido posteriormente, me parece que sí pudo haber alguna vulnerabilidad. Cuando se vino el escándalo del cementazo y las circunstancias en que se dio”, comentó Chavarría ante los congresistas.

El exfiscal hizo referencia a lo que ha conocido, recientemente, sobre las actuaciones de Gamboa, según las ha descrito la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos en la solicitud de extradición dictada contra el exmagistrado.

Chavarría comentó que, en cierto momento, hubo una judicialización de la política que resultó también en una politización de la justicia.

“El Poder Judicial había estado muy presionado por intereses de diferentes grupos políticos, ya había empezado a politizarse, eso implicaba relaciones extra Poder judicial”, señaló el exfiscal.

Chavarría se acogió definitivamente a su jubilación a partir del 1.º de diciembre de 2017, poco después de que la Corte Plena los suspendiera por tres meses y, principalmente, lo separara de la investigación sobre el caso del cemento chino, relacionado con el presunto tráfico de influencias que vinculaba a varios políticos y el importador de cemento Juan Carlos Bolaños.

Celso Gamboa está actualmente preso a la espera de que se resuelva su extradición a Estados Unidos para enfrentar un proceso por tráfico internacional de drogas. Sobre él, Chavarría había afirmado en un programa de televisión que lo veía como un hijo.

Cuestionado este miércoles por Dinorah Barquero, por un lado, y por Pilar Cisneros, la jefa del oficialismo, por otro, el exfiscal general aseguró que desde hace mucho tiempo cortó todo vínculo con Gamboa.

“El hecho de que en ese momento, cuando era mi segundo, teníamos una relación de trabajo, muy estrecha, de intercambio con las familias, no significa que le consintiera o estuviera de acuerdo con todo lo que él hiciera o dijera”, declaró Chavarría ante los diputados.

También aseguró que cesó toda relación con el exmagistrado a raíz de lo ocurrido con el cementazo y la decisión que tomó la Corte de separarlo de la investigación.

“Me considero que no actué contra mis principios morales ni la ley”, aseguró.

Además, Chavarría negó haber recibido alguna noticia, rumor ni denuncia sobre alguna actuación delictiva de Gamboa.

A Pilar Cisneros le respondió el exfiscal que nunca sospechó de que Gamboa estuviera vinculado con actividades ilegales. “Se requieren hechos concretos para hacer una investigación”, dijo.