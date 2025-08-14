Política

Exfiscal general reconoce que pudo haber vulneración al Ministerio Público por presencia de Celso Gamboa

Jorge Chavarría fue interrogado por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, por su relación con el exmagistrado

Por Aarón Sequeira

El exfiscal general Jorge Chavarría reconoció, este miércoles, que pudo haber una vulneración al Ministerio Público en el tiempo en que el extraditable Celso Gamboa laboró allí, años atrás.








