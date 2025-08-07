Editorial

Editorial: La entereza del Poder Judicial ante un caso sin precedentes

La defensa de Celso Gamboa ha presentado nueve acciones tendientes a deslegitimar la posibilidad de extraditar costarricenses. Hasta el momento, la respuesta institucional ha sido firme, técnica y apegada al derecho

Por La Nación

El proceso de extradición de Celso Gamboa Sánchez representa una prueba para la solidez del Poder Judicial y, a la vez, para la reforma al artículo 32 de la Constitución Política que, por primera vez, permitiría la extradición de costarricenses por delitos graves como el narcotráfico internacional o terrorismo.








