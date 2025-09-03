Sucesos

‘A ustedes los va a golpear esto’: DEA advierte a Costa Rica sobre amenaza del fentanilo

Subdirector del OIJ descarta que a la fecha haya presencia de fentanilo que ingresara ilegalmente al país, como sí ocurre en EE. UU. y México

Por Christian Montero
En Costa Rica solo han detectado casos de fentanilo sustraído en hospitales de la CCSS. (Shutterstock)







