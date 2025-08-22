Narcotráfico

Tribunal absuelve por duda a todos los acusados de operar primer laboratorio de fentanilo: estas son las razones de los jueces

Jueces absolvieron de forma unánime al presunto cabecilla. Solo una jueza consideró que otros dos merecían una sentencia de 14 años en prisión por venta de pastillas con droga

EscucharEscuchar
Por Vanessa Loaiza N. y Marvin Caravaca

El Tribunal Penal de Pavas absolvió por duda a los tres hombres acusados de operar el primer laboratorio de fentanilo, descubierto en Costa Rica en noviembre del 2023.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.