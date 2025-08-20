Sucesos

Fiscalía pide absolutoria por duda para supuesto líder de grupo que operó primer laboratorio de fentanilo

Este martes el Ministerio Público completó las conclusiones en las que solicitó 14 años para otros dos acusados

Por Christian Montero
Decenas de oficiales equipados con mascarillas y otros implementos dieron con el primer laboratorio para la mezcla de fentanilo con otras drogas sintéticas. Foto: MSP.
Decenas de oficiales equipados con mascarillas y otros implementos dieron con el primer laboratorio para la mezcla de fentanilo con otras drogas sintéticas. Foto: MSP.







Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

