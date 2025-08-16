Bar donde ocurrió el triple homicidio en Santa Ana publica comunicado

Tres personas fallecieron en el tiroteo en Santa Ana, una de ellas, al parecer, es una víctima colateral.

La administración del bar Howard’s, ubicado en Pozos de Santa Ana, donde ocurrió un triple homicidio la noche de este viernes 15 de agosto, publicó un comunicado en sus redes sociales.

LEA MÁS: Triple homicidio en Santa Ana: un detalle en redes sociales abre nueva hipótesis

“Lamentamos profundamente los acontecimientos ocurridos. Reafirmamos nuestro firme compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestros clientes y colaboradores. Seguiremos trabajando con responsabilidad y dedicación para superar esta situación”, publicó el local en su página de Facebook.

“Agradecemos sinceramente a quienes nos han expresado su solidaridad y apoyo en estos momentos difíciles”, agregó Howard’s.

LEA MÁS: Triple homicidio en Santa Ana: agente del OIJ que pasaba por la zona habría herido a gatillero

La balacera ocurrió este viernes a eso de las 6:15 p. m. Según la hipótesis del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cinco personas se encontraban dentro del bar cuando dos sujetos llegaron abordo de una moto y abrieron fuego.

“Los sujetos estacionaron la moto fuera del local, uno de ellos se quedó afuera mientras el otro ingresó y, por razones que se desconocen, disparó en múltiples ocasiones contra la víctimas. Mientras esto ocurría, un agente del OIJ que transitaba por el sector utilizó el arma de reglamento para repeler el ataque. Al parecer, este hirió a uno de los sospechosos”, explicó el organismo la mañana de este sábado.

Pese a esto, los dos gatilleros lograron huir a bordo de la motocicleta. En el lugar fallecieron tres personas, mientras que dos más fueron trasladadas a centros médicos en condición crítica.

El bar Howard's, en Pozos de Santa Ana, fue el escenario de una balacera la noche de este viernes. (Tomada de Facebook/Bar Howard's)

Las autoridades judiciales consideran que uno de los fallecidos podría ser una víctima colateral que no estaba implicada en ninguna disputa.

Se trata de un hombre de apellidos González Santamaría, de 44 años. Él es una de las tres víctimas mortales del tiroteo, donde también murió un hombre de apellidos Garbanzo Rodríguez, de 39 años, y otro sujeto de apellidos Sanabria Salas, de 36 años.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) explicó que, si bien la investigación se encuentra en una etapa muy temprana, sí es posible presumir que, en apariencia, el hombre de 44 años fue una víctima colateral.

Esta hipótesis fue confirmada a La Nación por el director del OIJ, Randall Zúñiga, quien agregó que dos personas más, que resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a centros médicos en condición crítica, también serían víctimas no vinculadas con la disputa.

Los sujetos heridos son de apellido Pérez, de 36 años, que fue trasladado al hospital Calderón Guardia con un disparo en el tórax, y otro de apellido Mata, también de 36 años, que fue llevado al hospital México con una herida en la pierna.