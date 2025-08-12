Sucesos

Así fue como agente encubierto descubrió ruta de tráfico de fentanilo de México a Costa Rica

Tres presuntos miembros de una organización dedicada a almacenar, transportar y comercializar fentanilo enfrentan juicio en Tribunal Penal de Pavas

Por Natalia Vargas

A través de contactos directos con miembros de una presunta organización criminal, un oficial encubierto del departamento de inteligencia de la Policía de Control de Drogas (PCD) acreditó la existencia de una ruta de fentanilo que provenía desde México y culminaba en Costa Rica, donde la letal sustancia, en apariencia, se distribuía en distintos establecimientos de la capital.








