Subdirector de OIJ se reunirá en EE. UU. con jefe de la DEA para ver lista de más extraditables

Cita en Estados Unidos a la que acudirán jefes policiales de todo el mundo

Por Christian Montero

El subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, viajará la próxima semana a Estados Unidos para reunirse con el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance C. “Terry” Cole y su objetivo es claro; procurar más extradiciones de costarricenses vinculados con el narcotráfico.








