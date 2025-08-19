Subdirector de OIJ se reunirá en EE. UU. con jefe de la DEA para ver lista de más extraditables

El subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, viajará la próxima semana a Estados Unidos para reunirse con el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance C. “Terry” Cole y su objetivo es claro; procurar más extradiciones de costarricenses vinculados con el narcotráfico.

Edwin López, alias Pecho de Rata y Celso Gamboa fueron requeridos por un juez de Texas, por presunto narcotráfico. (Foto cortesía para LN. ) (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

Así lo adelantó a La Nación este lunes el jefe policial, tras conocerse que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó en su lista a los extraditables Celso Manuel Gamboa Sánchez y Edwin Danney López Vega alias “Pecho de Rata”, así como a Alejandro Arias Monge alias “Diablo” y Alejandro Antonio James Wilson alias “Turesky” .

La OFAC es el registro oficial que en donde aparecen personas, organizaciones, e incluso barcos o aviones que están sancionados por ese gobierno debido a sus vínculos con actividades como narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, corrupción, proliferación de armas, en otras actividades ilegales.

En el caso costarricense las empresas Bufete Celso Gamboa y Asociados y Limón Black Star FC fueron agregadas en ese listado.

Soto explicó que la idea es agradecer al gobierno estadounidense por el apoyo en estos casos y también avanzar con otros, para ello aprovechará la reunión anual de la DEA con jefes policiales de todo el mundo.

“Probablemente esta reunión va a generar más acciones donde vamos a tener más extraditables, más OFAC, partiendo de que lo que más duele a una estructura criminal es el tema económico. Cuando se decomisa droga, cocaína, marihuana, afecta mucho pero lo que más les afecta es cuando se hacen bloqueos económicos, decomisos de vehículos, viviendas, ganado, etc. y nos parece que este es un paso importante” dijo el jefe policial.

A la cita también acudirá con el director de Policía de Control de Drogas, Stephen Madden y la idea es procurar que el país de norteamericano genere más bloqueos de capitales según los casos que ya están avanzados en Costa Rica.

“Queremos hablar del narcotráfico en la región porque esto no es un fenómeno costarricense sino latinoamericano. La idea es hacerlo como país por eso voy con el señor Madden y con el jefe de la DEA de Costa Rica, para hacer alianzas, más casos juntos, intercambiar más información. El objetivo principal es tratar de sacar al país de esta situación tan dolorosa que estamos viviendo de violencia, de narcotráfico. La imagen del país lamentablemente está por el suelo”, agregó Soto.

En cuanto a la cantidad y nombres de personas o casos que analizarán las autoridades policiales con la DEA, el subdirector del OIJ evitó dar detalles: “Yo desearía que fueran 40 o cien nombres que hemos venido investigando a lo largo del tiempo, pero tiene que ver más con casos que ya se han venido desarrollando con ellos, que ya están avanzados” aclaró el jefe policial.

Para el fiscal general Carlo Díaz, es relevante el hecho de que “la DEA destacó que esta operación es “la culminación de una investigación coordinada” con su oficina en Costa Rica, la Oficina de Campo de la DEA en Dallas y la Fiscalía General de Costa Rica".