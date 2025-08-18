EE. UU. califica de ‘narcotraficantes’ y sanciona a Celso Gamboa, Pecho de Rata, Turesky y Diablo

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) informó de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó al exmagistrado Celso Gamboa; a Alejandro James Wilson, alias Turesky; a Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y a Edwin López Vega, alias Pecho Rata, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

Además, se incluyó en dicho listado a las empresas Bufete Celso Gamboa & Asociados, así como al equipo Limón Black Star FC.

Con esta inclusión, todos los activos, como propiedades, cuentas y vehículos de estas personas quedaron bloqueados en EE. UU.

De acuerdo con Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como resultado, todos los activos (propiedades, cuentas y vehículos) de las personas mencionadas quedaron bloqueados en EE. UU. Asimismo, las personas y organizaciones costarricenses que tengan relación con ellas o dichas empresas, se ven expuestas al comiso o bloqueo de sus activos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una agencia de control financiero que pertenece al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Su principal objetivo es hacer cumplir las sanciones económicas impuestas por este país, derivadas de los objetivos de seguridad nacional y la política exterior estadounidense.

Opera bajo la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera y está integrada por asesores de inteligencia y abogados. Una de sus herramientas más importantes es la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), una publicación que identifica a personas, empresas, embarcaciones y otras entidades sujetas a las sanciones de Estados Unidos.

Estas sanciones pueden incluir el congelamiento de activos y la prohibición de realizar transacciones con las personas o entidades que se encuentran en la lista.