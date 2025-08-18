Sucesos

EE. UU. califica de ‘narcotraficantes’ y sanciona a Celso Gamboa, Pecho de Rata, Turesky y Diablo

Todos los activos, como propiedades, cuentas y vehículos quedaron bloqueados en EE. UU.

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas y Juan Fernando Lara Salas

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) informó de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó al exmagistrado Celso Gamboa; a Alejandro James Wilson, alias Turesky; a Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y a Edwin López Vega, alias Pecho Rata, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
extraditablesCelso GamboaLimón Black StarPecho de RataDiabloTuresky
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.