La lista OFAC, explicada: sanciones, restricciones y el efecto en costarricenses señalados

La Administración para el Control de Drogas (DEA) informó que cuatro costarricenses fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), conocida como la lista negra de Estados Unidos.

Ingresar a la OFAC no es un simple registro: implica quedar marcado a nivel mundial, con sanciones que van desde el congelamiento de cuentas hasta la ruptura de vínculos comerciales. En ese listado figuran narcotraficantes internacionales y regímenes cuestionados. Ahora, también aparecen costarricenses. ¿Qué significa esto?

Si estás con prisa, aquí el resumen:

-La lista OFAC bloquea activos y restringe transacciones: quienes aparecen ahí enfrentan el congelamiento de bienes, cuentas y propiedades en Estados Unidos.

-Las sanciones económicas y comerciales se aplican contra personas, empresas o gobiernos ligados a terrorismo, narcotráfico y amenazas a la seguridad internacional.

-Costa Rica ya tenía antecedentes en la lista : en 2023, Gilbert “Macho Coca” Bell fue el primer costarricense sancionado con este mecanismo.

Si tenés más tiempo: ¿Qué es la OFAC? 👈

La OFAC es un organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales derivadas de la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de ese país, según detalla su sitio web.

A través de la lista de sanciones, la OFAC busca proteger el comercio nacional e internacional contra la amenaza de actividades criminales.

Las sanciones se ejecutan contra países y regímenes extranjeros relacionados con terrorismo, narcotraficantes internacionales, así como entidades y personas involucradas con actividades relacionadas “con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía” estadounidense.

Es decir, con esta inclusión, todos los activos, como propiedades, cuentas y vehículos de estas personas, quedaron bloqueados en Estados Unidos.

¿Qué tipos de listas hay? 👈

Entre las listas del Servicio de Sanciones (SLS) de la OFAC se encuentran dos principales: la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), en la cual figuran quienes enfrentan restricciones severas, como el bloqueo de sus activos y la prohibición de realizar transacciones con entidades o ciudadanos estadounidenses; y la Lista Consolidada (non-SDN), que agrupa sanciones distintas a la SDN.

Esta última incluye a personas o entidades que no están formalmente “bloqueadas”, pero que sí enfrentan restricciones específicas en sus transacciones con Estados Unidos o con sus aliados.

La OFAC administra distintos programas de sanciones tanto integrales como selectivos. Estos aplican bloqueos de activos y restricciones comerciales “para lograr objetivos de política exterior y seguridad nacional”.

Celso Gamboa y tres reconocidos narcotraficantes costarricenses fueron incluidos en la lista de sanciones de la OFAC, según informó la DEA este lunes. (La Nacio/Captura)

¿Cuáles son los costarricenses en la lista negra? 👈

- El extraditable Celso Gamboa: acusado de supuestamente liderar una organización dedicada al tráfico de drogas, la cual tendría vínculos con el Clan del Golfo, en Colombia; y el Cártel de Sinaloa, en México.

LEA MÁS: Celso Gamboa: el hombre que siempre estuvo ahí… y ahora nadie lo conoce

- Alejandro James Wilson, alias Turesky: detenido en 2021 como sospechoso de liderar una opulenta banda narco que enviaba cocaína en contenedores hasta Europa.

- Alejandro Arias Monge, alias Diablo: el criminal más buscado de Costa Rica y calificado por la DEA como el cabecilla de una violenta organización criminal transnacional, vinculado a homicidios y narcotráfico.

-Edwin López Vega, alias Pecho Rata: requerido por Estados Unidos, pues, al parecer, desde el 2008 y hasta el 11 de junio del 2025, habría sido el responsable de dirigir, gestionar y facilitar algunas funciones de narcotráfico en Costa Rica y otros lugares de Centroamérica.

Además, se incluyó en dicho listado a las empresas Bufete Celso Gamboa & Asociados, así como al equipo Limón Black Star FC.

LEA MÁS: ¿Cuál es la relación de Celso Gamboa con Limón Black Star? Esto dice el club

¿Quiénes de Costa Rica han estado en estas listas? 👈

El primer costarricense incluido en la lista SDN fue Gilbert Hernán Bell Fernández, alias Macho Coca, incorporado en 2023.

El Departamento del Tesoro lo señaló como uno de los principales traficantes de droga de Costa Rica, conocido además por la violencia con la que opera.

LEA MÁS: Macho Coca señalado como uno de los más violentos narcos, según Departamento del Tesoro de EE. UU.

- Arresto: Macho Coca, fue detenido en 2015 con cargos relacionados con narcotráfico. En ese mismo año, las autoridades le decomisaron propiedades y embarcaciones utilizadas en operaciones de transbordo de droga.

- Relación con incautaciones recientes: la OFAC lo vinculó con embarcaciones utilizadas en el trasiego de droga interceptadas en febrero de 2023, lo que reforzó su perfil como uno de los principales traficantes de Costa Rica.

- Congelamiento de activos: tras su ingreso en la lista SDN, se ordenó el decomiso inmediato de todos sus bienes y cuentas en el extranjero, así como el congelamiento de sus cuentas dentro de Costa Rica.

- Impacto en el sistema financiero: empresas estadounidenses como Visa y MasterCard fueron alertadas de la orden ejecutiva, lo que le impidió usar sus tarjetas.

- Efecto en bancos y aliados: cualquier banco o empresa, dentro o fuera de Costa Rica, que le facilitara transacciones, quedaba expuesta a sanciones y a la prohibición de hacer negocios con compañías estadounidenses.

LEA MÁS: Macho Coca señalado como uno de los más violentos narcos, según Departamento del Tesoro de EE. UU.

Otros nombres de la lista 👈

Con su incorporación, los cuatro costarricenses se suman a figuras de alto perfil en el escenario mundial, entre ellas:

- Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, y sus hijos Rafael Antonio, Laureano, Juan Carlos y Camila Ortega Murillo.

- Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, y su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra.

- El narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus hijos, conocidos como Los Chapitos: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo (El Alfredillo) y Ovidio Guzmán López (El Ratón).

- El narcotraficante mexicano del Cártel del Noreste (CDN), Abdón Federico Rodríguez García, alias Cucho.

- El presidente de Rusia, Vladimir Putin.

- El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un.