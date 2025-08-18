Listado OFAC de Estados Unidos: Celso Gamboa y Pecho de Rata comparten lista negra con Putin, Madur y El Chapo

Los cuatro costarricenses sancionados por la OFAC aparecen en la lista negra de Estados Unidos junto a líderes mundiales y narcotraficantes.

Cuatro costarricenses fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Se trata del extraditable Celso Gamboa; Alejandro James Wilson, alias Turesky; Alejandro Arias Monge, alias Diablo; y Edwin López Vega, alias Pecho Rata. Además, la OFAC sancionó al Bufete Celso Gamboa & Asociados y al equipo de fútbol Limón Black Star FC.

A través de esta lista, la OFAC busca proteger el comercio nacional e internacional contra la amenaza de actividades criminales.

La lista incluye personas y entidades relacionadas con terrorismo, narcotráfico internacional, proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos.

Con su incorporación, los cuatro costarricenses se suman a figuras del escenario mundial, entre ellas:

Rosario Murillo , vicepresidenta de Nicaragua, y sus hijos Rafael Antonio, Laureano, Juan Carlos y Camila Ortega Murillo.

, vicepresidenta de Nicaragua, y sus hijos Rafael Antonio, Laureano, Juan Carlos y Camila Ortega Murillo. Nicolás Maduro Moros , presidente de Venezuela, y su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra.

, presidente de Venezuela, y su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra. El narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus hijos, conocidos como Los Chapitos : Iván Archivaldo, Jesús Alfredo ( El Alfredillo ) y Ovidio Guzmán López ( El Ratón ).

y sus hijos, conocidos como : Iván Archivaldo, Jesús Alfredo ( ) y Ovidio Guzmán López ( ). El narcotraficante mexicano del Cártel del Noreste (CDN), Abdón Federico Rodríguez García , alias Cucho .

, alias . El presidente de Rusia, Vladimir Putin .

. El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un.

