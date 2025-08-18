Celso Gamboa lavaba dinero mediante este equipo de fútbol y este bufete, señala Gobierno de Estados Unidos

Estados Unidos dice que Celso Gamboa utilizó al equipo de fútbol Limón Black Star para el lavado de dinero.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que el exmagistrado y extraditable Celso Gamboa lavaba dinero provenientes del narcotráfico mediante dos empresas en Costa Rica: el Bufete Celso Gamboa & Asociados y el equipo de fútbol Limón Black Star FC.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, ambas entidades están siendo investigadas. Recientemente, el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) rechazó la solicitud de licencia para la temporada 2025-2026 al equipo, por lo que podría descender de la segunda división al balompié aficionado.

Hace dos años, Celso se dejó ver como un aficionado más del equipo caribeño. Anteriormente, pues fue presidente del extinto equipo Limón F. C.

En junio de este año, Cristian Williams, presidente de Limón Black Star, afirmó a este medio que este club no tiene nada que ver con Gamboa.

“Eso es un tema personal de don Celso que no tiene ninguna relación con el club porque él no es ni directivo, ni patrocinador y ni siquiera el abogado de la institución; no forma parte del club”, dijo Williams.

Este lunes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a Gamboa y a tres personas más a su lista de sancionados. Se trata del prófugo más buscado del país, Alejandro Arias Monge, alias Diablo; Alejandro James Wilson, alias Turesky, y Edwin López Vega, alias Pecho Rata.

Con esta inclusión, todos los activos, como propiedades, cuentas y vehículos de estas personas quedaron bloqueados en EE. UU.

El 25 de julio, La Nación publicó que, según la la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Gamboa y López se habrían aliado para lavar dinero proveniente del narcotráfico internacional a través de un equipo de fúbtol. Así consta en la investigación que culminó con la detención de ambos, el 23 de junio, a solicitud de Estados Unidos, con fines de extradición a Dallas, Texas, por cargos presuntivos de tráfico internacional de drogas.

La Fiscalía confirmó es este medio, a inicios de julio, que Jonedzel Shaquille López, un hijo de alias Pecho de Rata, figura en una investigación del Ministerio Público por presunta legitimación de capitales. Jonedzel Shaquille fue jugador durante dos años y hasta abril pasado del equipo Limón Black Star.