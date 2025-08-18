Lista OFAC: qué significa estar ahí y qué implica para Celso Gamboa, Pecho de Rata, Diablo y Turesky

Celso Gamboa y tres reconocidos narcotraficantes costarricenses fueron incluidos en la lista de sanciones de la OFAC, según informó la DEA este lunes.

El extraditable Celso Gamboa; Alejandro James Wilson, alias Turesky; Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y Edwin López Vega, alias Pecho Rata fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

Además, se incluyó en dicho listado a las empresas Bufete Celso Gamboa & Asociados, así como al equipo Limón Black Star FC.

Así lo informó la mañana de este lunes la Administración para el Control de Drogas (DEA). Pero, ¿qué significa estar en esta lista?

La OFAC es un organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales derivadas de la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de ese país, según detalla su sitio web.

A través de la lista de sanciones, la OFAC busca proteger el comercio nacional e internacional contra la amenaza de actividades criminales.

Las sanciones se ejecutan contra países y regímenes extranjeros relacionados a terrorismo, narcotraficantes internacionales, así como entidades y personas involucradas con actividades relacionadas “con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía” estadounidense.

Es decir, con esta inclusión, todos los activos, como propiedades, cuentas y vehículos de estas personas quedaron bloqueados en Estados Unidos.

Entre las listas del Servicio de Sanciones (SLS) de la OFAC se encuentran dos principales: la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), en la cual figuran quienes enfrentan restricciones severas, como el bloqueo de sus activos y la prohibición de realizar transacciones con entidades o ciudadanos estadounidenses; y la Lista Consolidada (non-SDN), que agrupa sanciones distintas a la SDN.

Esta última incluye a personas o entidades que no están formalmente “bloqueadas”, pero que sí enfrentan restricciones específicas en sus transacciones con Estados Unidos o con sus aliados.

Asimismo, la OFAC administra distintos programas de sanciones tanto integrales como selectivos. Estos aplican bloqueos de activos y restricciones comerciales “para lograr objetivos de política exterior y seguridad nacional”.

¿Quiénes de Costa Rica han estado en estas listas?

El último costarricense incluido en la lista SDN fue Gilbert Hernán Bell Fernández, alias Macho Coca, incorporado en 2023.

El Departamento del Tesoro lo señaló como uno de los principales traficantes de droga de Costa Rica, conocido además por la violencia con la que opera.

