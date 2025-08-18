Sucesos

Lista OFAC: qué significa estar ahí y qué implica para Celso Gamboa, Pecho de Rata, Diablo y Turesky

La DEA confirmó este lunes que los cuatro costarricenses fueron incorporados a la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Por Cristian Mora
OFAC
Celso Gamboa y tres reconocidos narcotraficantes costarricenses fueron incluidos en la lista de sanciones de la OFAC, según informó la DEA este lunes. (La Nacio/Captura)







Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

