Celso Gamboa vendía información de investigaciones antinarcóticos a los sospechosos, dice Departamento del Tesoro de Estados Unidos

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este lunes que el exmagistrado de la Sala III, Celso Gamboa Sánchez, utilizó una extensa red de contactos dentro del gobierno para vender información de investigaciones antinarcóticos a los sospechosos.

Según la OFAC, Gamboa aprovechó su “extensa red de contactos dentro del gobierno para obtener información” sobre las pesquisas en curso y, posteriormente, vendía los datos a los objetivos.

Según el reporte divulgado por esa rama del Departamento del Tesoro, el también exviceministro y exministro de Seguridad colaboró con narcotraficantes en todo Costa Rica, sobornando a policías y funcionarios gubernamentales para facilitar el transporte de cocaína.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también le achaca a Celso Gamboa haber trabajado con “numerosos narcotraficantes en Costa Rica” y cita a Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca (sancionado por la OFAC); Alejandro Antonio James Wilson, alias Turesky; Alejandro Arias Monge, alias Diablo; y Edwin López Vega, alias Pecho de Rata.

El exconvicto Edwin López Vega fue detenido en junio con fines de extradición a Estados Unidos, por presunto narcotráfico internacional, según la Administración de Control de Drogas (DEA).

Alejandro Antonio James Wilson, alias Turesky, es señalado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como líder de un supuesto grupo sospechoso de narcotráfico y lavado de dinero, desmantelado el 25 de mayo de 2021, el cual accedió a la oficina del exdiputado Óscar Cascante (Partido Unidad Social Cristiana), en busca de apoyo para otras actividades económicas, como proyectos de vivienda social y un plan hotelero en Limón.

En su anuncio este lunes, la OFAC indicó que James Wilson (alias Turesky), en estrecha colaboración con Gamboa, utilizaba a funcionarios corruptos para contrabandear cocaína desde Colombia hacia los Estados Unidos y Europa.

Por otra parte, en abril, el Gobierno de Estados Unidos, anunció una recompensa de $500.000 (unos ¢250 millones) por Alejandro Arias Monge, alias Diablo, a quien ese gobierno atribuye ser líder de una violenta organización criminal transnacional y el fugitivo más buscado de Costa Rica.

Finalmente, sobre Edwin López, alias “Pecho de Rata”, la OFAC aseguró que es un “narcotraficante radicado en Limón, que es el único proveedor conocido de suministro de Arias y que también colabora con Gamboa y James en el tráfico de drogas y el lavado de dinero”.

Todos los designados por la OFAC están siendo sancionados bajo la Orden Ejecutiva 14059, que se enfoca en personas y entidades que contribuyen significativamente a la proliferación de drogas ilícitas.

Como resultado, quedan bloqueados todos los activos de los individuos y entidades mencionadas que se encuentren en los Estados Unidos o bajo el control de personas estadounidenses.

Además, se prohíbe cualquier tipo de transacción con ellos, lo que busca cortar sus lazos con el sistema financiero estadounidense y desmantelar su capacidad para operar.