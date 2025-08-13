‘Antes era neutro, ahora nos resta’: la alerta de AmCham sobre la inseguridad en Costa Rica

La Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham) afirmó que la inseguridad en Costa Rica preocupa cada vez más a empresas de Estados Unidos interesadas en invertir, un factor que ya repercute de forma negativa en la competitividad del país.

En entrevista con La Nación, Juan Carlos Chavarría, presidente de AmCham, indicó que, aunque la seguridad siempre ha sido un factor a considerar para invertir, en Costa Rica solía percibirse como un elemento neutral. Sin embargo, reconoció que la situación cambió y las empresas ahora expresan preocupación por el aumento de la inseguridad.

“La inseguridad en realidad siempre es un factor típico que las empresas analizan para ver adónde invertir. Tradicionalmente, en Costa Rica eso nunca había sido un tema de preocupación. Cuando hacías toda la matriz y venía un tema de seguridad, hacías un check de que Costa Rica estaba en verde. Eso lamentablemente sí ha cambiado”, reconoció Chavarría.

Añadió que varias empresas han manifestado a la Cámara su inquietud por el aumento de la inseguridad, lo que llevó a la creación de un comité de seguridad encargado de analizar este tema dentro del proceso de discusión comercial, tanto local como de inversión extranjera, de AmCham.

“Las empresas efectivamente nos han expresado preocupación por el tema del incremento en la inseguridad. Tan es así que incluso nosotros formamos un nuevo comité relacionado con temas de seguridad (...), que esto tradicionalmente no había sido una necesidad de la Cámara”, explicó Chavarría.

Juan Carlos Chavarría, presidente de AmCham, dijo que el tema de la inseguridad es un factor que puede estar restándonos competitividad de Costa Rica. (Cortesía EY/Cortesía EY)

Según la más reciente edición de la Encuesta de Perspectivas Empresariales y Valoración de los Factores de Competitividad del Sector Industrial Manufacturero, elaborada por la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la inseguridad ciudadana escaló posiciones entre los principales obstáculos que enfrentan las empresas para competir en los mercados.

La mitad de las compañías del sector industrial considera que la inseguridad es un factor relevante que afecta su competitividad. Asimismo, siete de cada 10 califican a Costa Rica como “insegura” o “muy insegura”, y solo un 7,2% la percibe como un país seguro.

La visión es más crítica en el régimen definitivo, donde un 45,8% describe al país como muy inseguro, frente a un 25% en zonas francas.

El estudio se aplicó entre el 20 de marzo y el 20 de junio del 2025 a 111 empresas del sector industrial formal con tres o más trabajadores, y cuenta con un 95% de nivel de confianza y un margen de error promedio de 3,1% por estrato.

LEA MÁS: Tras comentario de Trump sobre San José, Costa Rica, la Cámara de Turismo hace una petición al gobierno y a los diputados

‘Es un factor que puede estar restándonos competitividad’

El presidente de AmCham reconoció que la inseguridad se ha convertido en un te significativo en la toma de decisiones sobre la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país.

“El tema de seguridad (...) empezó a ser ahora un factor relevante en esa matriz de decisiones, y relevante desde el punto de vista negativo. No nos está sumando. Antes era neutro, pero ahora es un factor que puede estar restándonos competitividad”, señaló Chavarría.

Aunque afirmó que no se ha registrado que empresas hayan decidido no invertir o instalarse en Costa Rica por motivos de seguridad, destacó que, en los últimos meses, sí han manifestado preocupación creciente sobre este aspecto.

LEA MÁS: Trump cita a San José, Costa Rica, entre las peores ciudades del mundo en términos de inseguridad

A este panorama se le suma la declaración emitida el lunes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde citó a San José entre las ciudades más inseguras del mundo.

El mandatario republicano incluyó a la capital costarricense entre las ciudades más peligrosas del mundo al defender su decisión de desplegar a la Guardia Nacional para “limpiar” Washington D. C. de la delincuencia de las “pandillas violentas”.

En ese sentido, Trump comparó la situación de la capital estadounidense con la de “algunos de los lugares considerados los peores del mundo” en materia de inseguridad, incluyendo San José.

“Nos pone en el mapa desde el punto de vista negativo, y empiezan a asociar Costa Rica con inseguridad, que no era algo tradicional para nosotros”, reflexionó Chavarría al respecto.

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al 13 de agosto el país registra 543 homicidios en lo que va de 2025, ocho más que en el mismo periodo del año anterior.

San José es la provincia con mayor número de asesinatos, con 182, seguida por Limón, con 113, y Puntarenas, con 72. Las autoridades judiciales proyectan que Costa Rica podría cerrar el año con más de 900 homicidios.