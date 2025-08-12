Tras comentario de Trump sobre San José, Costa Rica, la Cámara de Turismo hace una petición al gobierno y a los diputados

La Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica (Canatur) reaccionó, este martes, ante las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde citó a San José entre las ciudades más inseguras del mundo.

Shirley Calvo, directora ejecutiva de Canatur, instó al gobierno y a la Asamblea Legislativa a gestionar y aprobar un aumento de recursos para los distintos cuerpos policiales, con el fin de garantizar una mejor cobertura.

La directora de Canatur aseguró que se mantienen respetuosos ante la autonomía del mandatario republicano para emitir este tipo de declaraciones, pero las calificó como una “llamada de atención”.

Canatur reacciona a palabras de Trump

“(Las declaraciones) no dejan de ser una llamada de atención sobre la preocupación que le ha generado a Canatur desde hace muchos años. Lo hemos venido manifestando de manera reiterada sobre el incremento de la criminalidad y violencia en nuestro país, particularmente en algunas regiones que son de vocación turística”, señaló Calvo.

Advirtió que esta percepción podría influir en la decisión de viaje de turistas internacionales, lo que impactaría de manera directa en la economía nacional.

“La única manera de no aparecer en ese tipo de referencias y estadísticas es tomando nuevamente el control de la seguridad del país”, agregó.

Turistas en el centro de San José. El presidente Donald Trump incluyó a la capital de Costa Rica entre las ciudades más inseguras del mundo. (John Durán/La Nación)

¿Por qué Trump habló de San José?

El lunes, el presidente estadounidense incluyó a la capital costarricense entre las ciudades más peligrosas del mundo al defender su decisión de desplegar a la Guardia Nacional para “limpiar” Washington D. C. de la delincuencia de las “pandillas violentas”.

Trump, de 79 años, comparó la situación de la capital estadounidense con la de “algunos de los lugares considerados los peores del mundo” en materia de inseguridad.

Citó otras capitales latinoamericanas como Ciudad de Panamá (Panamá), Brasilia (Brasil), Bogotá (Colombia), Ciudad de México (México) y Lima (Perú), así como Bagdad, en Iraq.

“¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo”, dijo en una sala abarrotada de periodistas. Afirmó que Washington está peor que estas capitales en términos de inseguridad, doblando o hasta triplicando la tasa de homicidios.

De acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), San José vive un grado de violencia sin precedentes por disputas relacionadas con la venta de droga, especialmente en los barrios del sur.

Este año, entre el 1.° de enero y el 11 de agosto, San José llevaba 180 asesinatos, 39 más que en el mismo periodo del año anterior. El incremento es de casi un 28%.

Costa Rica se encamina a cerrar el año con más de 900 homicidios.