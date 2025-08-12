Economía

Tras comentario de Trump sobre San José, Costa Rica, la Cámara de Turismo hace una petición al gobierno y a los diputados

Directora ejecutiva de Canatur afirmó que la comparación hecha por el mandatario republicano es una ‘llamada de atención’ para el país

Por Arianna Villalobos Solís

La Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica (Canatur) reaccionó, este martes, ante las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde citó a San José entre las ciudades más inseguras del mundo.








CanaturDonald TrumpInseguridadSan José
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

