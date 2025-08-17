Política

¿Sigue viva la ‘relación especial’ entre Costa Rica y Estados Unidos? Analizamos la teoría, la práctica y lo que esto significa

Costa Rica supo capitalizar por muchos años sus diferencias con el resto de los países de la región, pero esas particularidades parecen ya no tener tanta importancia

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
¿Sigue viva la ‘relación especial’ entre Costa Rica y Estados Unidos? Analizamos la teoría, la práctica y lo que esto significa. Donald Trump y Rodrigo Chaves
La llegada de Donald Trump por segunda ocasión a la Casa Blanca, está redefiniendo la histórica relación entre Costa Rica y Estados Unidos, anteriormente percibida como "especial". (AFP/Shutterstock y AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosCosta RicaNuria MarínCarlos MurilloCarlos CascanteDonald TrumpAmerica First
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.