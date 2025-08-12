El País

Estados Unidos toma nota de preocupación en Costa Rica por acoso digital de simpatizantes del gobierno hacia periodistas

La autoridad estadounidense reportó la inquietud en un informe anual sobre el estado de los derechos humanos en Costa Rica durante el 2024

Por Natalia Vargas

Un reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos citó la preocupación del gremio del periodismo, así como de organizaciones de la sociedad civil, por comentarios de funcionarios que podrían haber contribuido al “aumento del acoso en línea a periodistas concretos por parte de simpatizantes del gobierno”.








