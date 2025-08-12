Estados Unidos toma nota de preocupación en Costa Rica por acoso digital de simpatizantes del gobierno hacia periodistas

Un reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos citó la preocupación del gremio del periodismo, así como de organizaciones de la sociedad civil, por comentarios de funcionarios que podrían haber contribuido al “aumento del acoso en línea a periodistas concretos por parte de simpatizantes del gobierno”.

Así lo registró la autoridad del país norteamericano en el informe anual del 2024 sobre derechos humanos en Costa Rica. Cada año, el Departamento de Estado presenta al Congreso de EE. UU. dicho informe acerca de la situación más reciente de todos los países que reciben asistencia y todos los Estados miembros de las Naciones Unidas.

En los últimos años, entidades nacionales e internacionales han señalado un deterioro en la libertad de prensa costarricense, así como un incremento en la difusión de discursos de odio.

Recientemente, a través del Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025, publicado el 12 de agosto, el Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica expresó preocupación por el crecimiento sostenido y la normalización de discursos de odio, violencia y discriminación en las redes sociales del país.

Según citó la ONU, este tipo de discursos han aumentado más de 400% desde 2021.

En mayo de este año, Costa Rica retrocedió en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF). (Shutterstock/Shutterstock)

Deterioro en libertad de prensa

En julio de 2024, el IV Informe del Estado de la Libertad de Expresión, elaborado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) y el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) de la Universidad de Costa Rica, alertó sobre la erosión en las garantías de la libertad de prensa “producto de los ataques sistemáticos del presidente Rodrigo Chaves a periodistas y medios de comunicación”.

El documento también destacó los fallos de la Sala Constitucional contra el Poder Ejecutivo, especialmente por los adjetivos utilizados por el mandatario y sus ministros para referirse a periodistas de La Nación, Crhoy y Teletica, a quienes se refirieron como “prensa canalla”, “malditos”, “sicarios políticos”, “asesinos a sueldo”, “banda”, o “montón de lobos”.

Por otro lado, en mayo del presente año, Costa Rica volvió a registrar un retroceso en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF),

La puntuación obtenida por el país fue de 73,09, una caída de 10 lugares con respecto al año anterior. El puntaje colocó al país en el puesto 36 de entre 180 países evaluados en el informe del 2025.