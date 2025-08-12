Abunda el odio en Costa Rica y estos son los sectores más atacados, según la ONU

Una medición del Sistema de Naciones Unidas (ONU) en Costa Rica concluyó que los discursos de odio, violencia y discriminación están creciendo en Costa Rica a grado de que, si no se toman medidas, habrá daños enormes para personas, el Estado y la democracia.
Según la ONU, este tipo de mensajes ha credido en más de un 400% desde el 2021.
Los ataques crecen sistemáticamente contra las mujeres, la población LGTBIQ+, los medios y los periodistas, especialmente cuando se trata de cobertura política. A la vez, la mayor cantidad de mensajes de odio tienen que ver con violencia política
“Se explican por el enorme volumen de mensajes que intentan desacreditar y violentar los Poderes y la institucionalidad democrática del país. Solo entre ataques a la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y Contraloría General de la República, se contabilizan más de 535.000 mensajes con ataques”, indicó la ONU.
Hubo 491.000 ataques hacia las mujeres, “centrados en descalificar lideresas, justificar violencia contra mujeres y atacar a aquellas que piden igualdad y derechos”.
En el caso de la población LGTBIQ+, el estudio contabilizó 251.000 ataques “con estereotipos que vinculan la orientación sexual a “enfermedad” o “adoctrinamiento”. En el último año, estos mensajes crecieron en un 344%.
La ONU agregó que, al contrario, se redujeron los discursos de odio xenófobos (-16%) y racistas (-23%).