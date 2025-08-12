El País

Departamento de Estado de los EE. UU. cita el retiro de pauta estatal a ‘El Chinamo’ en apartado sobre censura en Costa Rica

Informe registra preocupación de organizaciones sobre posible intento de usar fondos públicos para influir en contenidos editoriales

Por Natalia Vargas

El departamento de Estado de los Estados Unidos registró el retiro de la pauta estatal del Banco Popular y Kölbi al programa El Chinamo, de Teletica, en el apartado sobre “censura por parte de gobiernos” dentro de su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en Costa Rica. El reporte precisa que la cancelación se produjo luego de la pulicación de los contenidos satíricos del segmento El Chinaoke sobre supuestas problemáticas pendientes de solucionar por parte del gobierno.








