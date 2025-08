Costa Rica está perdiendo exclusividad con Estados Unidos, dice excanciller tras alza de aranceles de Trump

El incremento de la tarifa arancelaria del 10% al 15% a Costa Rica para las exportaciones de bienes hacia Estados Unidos, oficializada este jueves por la administración de Donald Trump, es un asunto que revela una caída en el perfil de las relaciones entre ambos países, indicó el exmimistro de Relaciones Exteriores y Culto, Rodolfo Solano Quirós.

El presidente Trump anunció, este 31 de julio, una nueva orden ejecutiva que sube aranceles a productos de decenas de países. Las nuevas tarifas comenzarán a cobrarse el 7 de agosto.

Solano indicó que Costa Rica tiene que recuperar esa especialidad regional que siempre le caracterizó.

“Siempre habíamos sido ese país de referencia, ese país con los que Estados Unidos conversaba primero para abordar situaciones regionales y yo siento que esa exclusividad se está perdiendo, que hay otros interlocutores regionales que están siendo mucho más atractivos para Washington”, consideró el excanciller.

Solano recomendó que de forma inmediata se tiene que generar una diplomacia bilateral proactiva.

“Me rehúso a pensar que nuestra diplomacia política y comercial ha fracasado. Es importante que tanto en la Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), al más alto nivel, se apersonen a Washington a buscar esos espacios de diálogo bilateral”, afirmó.

Solano opinó que “un día aparecemos en artículos en los medios de comunicación por parte de las autoridades diciendo que somos los preferidos de Estados Unidos, videos de las autoridades diciendo que Costa Rica y Estados Unidos somos aliados estratégicos, pero, sin embargo, la realidad con la que nos encontramos hoy con las tarifas de Trump dicen en otra cosa. Me parece que es tiempo de volver a replantear las estrategias”.

“Si somos el país referente de democracia, de libertad, de protección a los derechos humanos para Estados Unidos, una manera muy concreta de darle un espaldarazo a Costa Rica es manteniendo las condiciones comerciales las que hemos venido gozando. La región necesita, hoy más que nunca, una Costa Rica con capacidad de convocatoria para enfrentar los retos políticos que se nos avizinan”, señaló el exministro.

La Nación solicitó desde la tarde del jueves conversar con el jerarca del Comex, Manuel Tovar, pero hasta este momento no se ha obtenido respuesta . Por su parte, el canciller, Arnoldo André, respondió que emitirá sus valoraciones la tarde de este viernes “una vez aclarados ciertos hechos”.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica. Al primer semestre del 2025, las exportaciones totalizaban $5.292,95 millones, equivalentes al 48,5% del total exportado durante el periodo: $10.910,8 millones, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El excanciller recomendó que las autoridades costarricenses junto con el sector privado elaboren un diagnóstico y una evaluación “sincera” del impacto.

Rodolfo Solano Quirós, excanciller de Costa Rica. (Marvin Caravaca/La Nación)

Complicado contexto regional

Solano destacó que actualmente las relaciones entre Costa Rica y Estados Unidos se enfrentan en un complicado contexto en Centroamérica y citó como ejemplo, la reciente aprobación de la reelección presidencial indefinida en El Salvador, el proceso electoral en Honduras que se avecina y la constante agresión a la institucionalidad que vive Guatemala.

“Realmente tenemos que empatar nuestra capacidad de diplomacia y comercial en una sola voz y en una sola intención, si no yo creo que los resultados no van a ser los que queremos”, añadió. Para el excanciller, este es un asunto diplomático y político al más alto nivel.

Solano consideró que tiene que haber una capacidad de negociación y eso no significa simplemente plantear temas, puesto que Costa Rica se caracterizó por generar elementos de apalancamiento a la política norteamericana bilateral con impacto regional.

“Éramos ese socio preferencial con el que Estados Unidos siempre conversaba primero antes de hacer algún movimiento. A mí me parece que en este caso no ha pasado eso. Ojalá que se pueda establecer una nueva mesa de negociación, pero si lo hacemos como lo hemos venido haciendo, como lo estaban haciendo las autoridades, parece que no dieron el mejor resultado”, concluyó.