Paz a través de la fuerza: ¿qué significa la mano dura de Donald Trump y su política exterior para Costa Rica?

“El presidente Donald Trump fue elegido con el objetivo de lograr la paz a través de la fuerza y asegurar que la política exterior de Estados Unidos refleje sus valores, soberanía y seguridad”, señala una hoja informativa publicada el 12 de febrero en el sitio web de la Casa Blanca.

El mundo no tardó en comprender el tipo de poder que la nueva administración Trump emplearía para priorizar los intereses de Estados Unidos por encima de los de otras naciones. Transcurridos solo 12 días desde que el republicano volvió a la silla presidencial, para un segundo mandato, firmó una orden ejecutiva que impone aranceles del 25% sobre los productos importados de México y Canadá y un impuesto del 10% a China.

Estos tres socios comerciales representan el 62% del déficit de la balanza comercial total de EE. UU. —exportar menos de lo que se importa—. Esta sería la razón principal para imponer en el corto plazo aranceles a las importaciones provenientes de estas naciones, así como plantear otras posibles medidas a otros países de la región, explicó Víctor Pérez Pérez, presidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).

El pasado 26 de febrero, el gobernante anunció que también impondrá aranceles del 25% en general sobre los productos de la Unión Europea (UE). Por su parte, el bloque del Viejo Continente anticipó una reacción con “firmeza y de inmediato” a las pretensiones norteamericanas.

El Consejo Editorial del The Wall Street Journal calificó el plan de Trump como la guerra comercial más estúpida de la historia. No obstante, sus efectos ya se comienzan a sentir en el mundo y Costa Rica no es excepción.

“Estamos ayudándole al hermano económicamente poderoso del norte, a quien si nos ponen un impuesto en zona franca nos friega”, expresó el presidente Rodrigo Chaves, la semana anterior, para justificar la decisión de Costa Rica de acoger hasta 200 migrantes extracontinentales deportados por Estados Unidos, para que sea nuestro país el que se encargue de su repatriación a naciones tan lejanas como Afganistán, Ghana, Kazajistán o la República Democrática del Congo.

El episodio más reciente que evidencia cómo el nuevo orden que Trump busca imponer en el mundo influye en las políticas internas de nuestro país, ocurrió el 24 de febrero, durante la última sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Costa Rica se abstuvo de votar una moción que condenaba la agresión de Rusia contra Ucrania. Si bien el país estuvo entre los promotores de la resolución, optó por abstenerse de asumir una postura en el momento decisivo.

El canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, alegó que el cambio de postura del país se dio porque “ahora se presenta una nueva oportunidad para lograr la deseada paz”. La propuesta más reciente para acabar con el conflicto es la que ha planteado el presidente Trump.

El magnate republicano rompió con la política de su antecesor, Joe Biden, de apoyo incondicional a Kiev, y, en su lugar, fue a negociar directamente con el líder ruso Vladimir Putin. Como moneda de cambio para alcanzar la paz, exige a Ucrania que permita a Estados Unidos explotar las reservas minerales de tierras raras que hay en ese país, como una forma de pagar por la ayuda enviada para enfrentar la invasión rusa.

Los analistas Nuria Marín y Gerald Solano, consultados por La Nación, coinciden en que las actuaciones recientes del gobierno de Rodrigo Chaves, tras la asunción de Trump, parecen dejar de lado principios históricos defendidos por Costa Rica, para alinearse a los intereses de Estados Unidos.

Trump, el garrote y la zanahoria

“La política exterior en realidad es una política de Estado. Es irrelevante quién está en el gobierno, hay ciertos principios fundamentales de nuestra política exterior que hemos mantenido prácticamente desde la fundación de Costa Rica. Entonces, efectivamente, hay un giro que nos deja en muy malas circunstancias, porque perdemos credibilidad”, destacó Nuria Marín.

Marín recordó que Costa Rica es una de las naciones fundadoras de la ONU, al ser parte del grupo de 51 signatarios de la Carta que dio vida a la organización, en 1945.

La experta explicó que Trump se inspira en dos expresidentes en materia de tarifas. El primero es William McKinley (1897–1901), quien creía firmemente en que la Hacienda Pública debe alimentarse menos de los impuestos de los estadounidenses y más de los aranceles, que son tarifas e impuestos.

El otro exmandatario es Theodore Roosevelt (1901-1909), quien defendió la doctrina del “gran garrote”. “Es en esta época cuando sale el concepto de tener, por una parte, el garrote y, por otro lado, la zanahoria. ¿Qué es el garrote? La amenaza de tarifas, de aranceles ¿Cuál es la zanahoria? Que sea un país al que no le imponen aranceles, ya que si compite con otro al que sí se le aplican las tarifas, habría una ventaja competitiva”, indicó Marín.

La analista señaló que si bien tras la visita a Costa Rica del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, existió complacencia porque el país no sufriría la imposición de aranceles, en los días siguientes se anunciaron una serie de medidas “que sorprenden a los que estudiamos la política exterior, que rompen con la política exterior tradicional histórica de Costa Rica”.

Estos hechos incluyen la decisión de Costa Rica de aceptar la recepción de migrantes, a pesar de las preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos de estas poblaciones, tanto durante su retención en el Centro de Atención Temporal a Migrantes (CATEM), en Corredores de Puntarenas, como durante su eventual retorno a sus países de origen. Asimismo, destacan el giro diplomático de Costa Rica en su apoyo a Ucrania.

Estados Unidos lleva al mundo ‘a un retroceso’

Gerald Solano, investigador de la Universidad Nacional (UNA), afirmó que las posturas que busca imponer Trump mediante su política exterior son un retroceso en cuanto a las reglas y las normativas que las naciones han definido para poner un orden en las relaciones internacionales.

“Cuando Donald Trump dice que va a imponer aranceles a las importaciones, yo inmediatamente me devuelvo al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y digo, estamos volviendo al principio de las negociaciones antes de la OMC (Organización Mundial de Comercio), que eran precisamente para la eliminación de aranceles. Es decir, los aranceles vuelven otra vez a ser un problema que parecía ya superado por medio de los acuerdos comerciales”, destacó.

Solano explicó que para Costa Rica este tipo de visión plantea nuevas complejidades para su propia economía. “Más del 70% de nuestra inversión y el turismo proviene de Estados Unidos, y prácticamente el 47% de nuestras exportaciones se dirigen hacia Estados Unidos. El nivel de dependencia es muy, muy alto”, resaltó.

“Los amigos de Estados Unidos van a ser aquellos que sean países aliados y, por lo tanto, el mensaje detrás de esa frase, es que quienes no estén en esa línea serían entonces considerados como enemigos. Y eso para muchos países, y pareciera que incluido el nuestro, ha hecho que nos alineemos a los intereses de Estados Unidos, anteponiendo principios históricos de política exterior”, agregó.