Política

Estos diputados pidieron permiso para ausentarse este martes, día en que se vota el levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves

Discusión sobre el desafuero del presidente de la República, Rodrigo Chaves, se realizará este martes, a partir de la 1 p. m., en el plenario legislativo

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Sesión de plenario legislativo
Varios diputados solicitaron permiso para ausentarse del plenario este martes, día en que se debate el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Levantamiento de inmunidadRodrigo ChavesBeligerancia políticaTSEDiputados con permiso
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.