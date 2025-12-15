Estos diputados pidieron permiso para ausentarse este martes, día en que se vota el levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves

Varios diputados solicitaron permiso para ausentarse del plenario este martes, día en que se debate el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves.

Varios diputados tienen permiso para ausentarse del plenario legislativo este martes 16 de diciembre, fecha en que se realizará la discusión y votación del levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para hacer una investigación a fondo sobre 15 denuncias sobre presunta beligerancia política.

Así lo confirmó la presidencia de la Asamblea Legislativa, a solicitud de La Nación. El despacho del presidente del Congreso, Rodrigo Arias, es el encargado de tramitar las solicitudes de ausencia de los legisladores para las sesiones del plenario.

Dichos permisos se realizan para que los congresistas puedan solicitar el pago de las remuneraciones, en caso de que deban atender asuntos propios de su cargo legislativo, o bien familiares.

Para esta ocasión, solamente tienen permiso para ausentarse de la sesión dos diputados, y ambos son del Partido Nueva República, a diferencia de la sesión de setiembre, cuando se discutió la solicitud de la Corte Suprema de Justicia para quitarle el fuero a Chaves por la acusación penal sobre el presunto delito de concusión del caso BCIE-Cariñitos.

En aquella ocasión, fueron nueve congresistas los que pidieron permiso, pero al final, el día propio de la discusión, solamente faltaron dos personas: Cynthia Córdoba, independiente, porque estaba de viaje en Suiza, y Luis Diego Vargas, también independiente, quien asistió a la sesión, pero se salió del plenario antes de la votación definitiva.

Para esta ocasión, son los diputados Olga Morera y David Segura, ambos de Nueva República, los que tramitaron sus respectivos permisos para ausentarse de la sesión del plenario.

Aunque ambos congresistas tienen esos permisos, eso no afectaría los votos a favor del levantamiento de la inmunidad del mandatario, pues el miércoles pasado, los fabricistas anunciaron que votarán en contra del desafuero de Rodrigo Chaves y, con ello, salvarán al presidente del levantamiento de su inmunidad.

Los seis votos de Nueva República eran determinantes para definir el desafuero, pues básicamente hay 34 votos probables a favor de quitarle la inmunidad a Chaves, a saber:

17 de Liberación Nacional (PLN), al menos cinco del Frente Amplio (FA), dos del Partido Liberal Progresista (PLP), cuatro de los nueve integrantes de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y cinco de las siete diputaciones independientes, así como una persona del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Los votos negativos más posibles son los ocho chavistas del PPSD, los seis votos de Nueva República, cinco del PUSC y el independiente Gilberth Jiménez.

En el caso del independiente Diego Vargas, dijo que anunciará este voto el martes, eso si se mantiene dentro del plenario a la hora de la votación, pues la vez anterior, estuvo durante la discusión, pero se salió para no votar.

La presidencia legislativa enfatizó que nadie se encuentra de viaje y que, adicionalmente a los permisos de ausencia, la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, está de licencia por maternidad, por lo que tiene permiso para no asistir a las sesiones del plenario.