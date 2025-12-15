Diputada del PLN se sometió a cirugía estética a última hora y no asistiría a votación sobre inmunidad de Rodrigo Chaves

Una diputada avisó, de última hora, que se realizó una cirugía estética y que faltará a la votación de este martes sobre el desafuero de Rodrigo Chaves.

Una diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) se sometió a una cirugía estética de última hora y lo notificó este lunes a la Asamblea Legislativa, por lo que no asistirá este martes 16 de diciembre a la sesión del plenario en que se votará el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Se trata de la congresista Sonia Rojas, de Puntarenas, quien informó este lunes a la administración del Congreso la licencia de incapacidad que tiene debido a la cirugía estética que se realizó este lunes, sin haber informado previamente a la fracción.

En el documento oficial, la incapacidad fue presentada por una “cirugía de vientre”, procedimiento que se refiere usualmente a la abdominoplastía.

El jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, confirmó que Rojas no asistió a la reunión de la bancada de este lunes y, como se trata de una incapacidad, la jefatura liberacionista no ha recibido la comunicación oficial, sino que ese documento llega directamente a la parte administrativa de la Asamblea.

“Estamos a la espera de conversar con ella. No tengo certeza de si va a venir o no este martes”, dijo el vocero liberacionista.

El periodista de la diputada Rojas informó de que la legisladora está incapacitada “porque tuvo que ser intervenida quirúrgicamente” y negó que se tratara de una cirugía estética, aunque los documentos tramitados indican que se trata de una “cirugía de vientre”.

“La diputada venía presentando afectación desde hace algunos días. Precisamente, previo a esta incapacidad, doña Sonia ya tenía varias por la misma razón”, indicó el encargado de prensa de la liberacionista, Alexis Suárez, pero no detalló cuál es la afectación que habría estado padeciendo la congresista puntarenense.

Consultado sobre la documentación presentada por el despacho, Suárez afirmó que todas las incapacidades fueron tramitadas ante la presidencia de la Asamblea Legislativa, “tal cual lo dicta el Reglamento”.

Carolina Delgado evita revelar su voto

En la reunión semanal del PLN, de este lunes, una amplia mayoría de los diputados verdiblancos acordó votar a favor del desafuero de Rodrigo Chaves, mientras que quedaron por fuera del conteo solamente dos diputadas, Sonia Rojas y Carolina Delgado.

En el caso de Delgado, no es la primera vez que se aparta de Liberación en un desafuero, pues ya el 22 de setiembre guardó su voto hasta el último minuto y se pronunció en contra del levantamiento de la inmunidad.

El jefe verdiblanco indicó que ella dijo que todavía lo está pensando, aunque extraoficialmente se conoce que su inclinación es contra el desafuero del mandatario.

Aunque originalmente se calcularon 34 votos, la posición de Sonia Rojas baja el conteo a 33: 16 del PLN, cuatro de la Unidad Social Cristiana (PUSC), cinco del Frente Amplio (FA), cinco independientes, dos del Partido Liberal Progresista (PLP) y una del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).