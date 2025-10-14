Política

Nació Camilo, el hijo de la diputada Sofía Guillén: este fue el mensaje con que lo recibió

Menor nació en el Hospital de las Mujeres, Adolfo Carit. La legisladora regresará al Congreso en febrero del 2026

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
La diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, anunció el nacimiento de su hijo, Camilo.
La diputada del Frente Amplio Sofía Guillén anunció el nacimiento de su hijo Camilo, la noche de este lunes, en sus redes sociales. En la foto aparece con su pareja Luis Arce. Foto: (Sofía Guillén/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sofía GuillénFrente Ampliomaternidad
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.