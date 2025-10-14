Nació Camilo, el hijo de la diputada Sofía Guillén: este fue el mensaje con que lo recibió

La diputada del Frente Amplio Sofía Guillén anunció el nacimiento de su hijo Camilo, la noche de este lunes, en sus redes sociales. En la foto aparece con su pareja Luis Arce. Foto:

Camilo, hijo de la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA), nació en el Hospital Nacional de las Mujeres, Adolfo Carit Eva, según informó ella misma, la noche de este lunes, a través de sus redes sociales.

“Que sepas que del amor has nacido y que en tu hogar te espera una familia con amores infinitos para ti. Y que sepas también que has nacido en la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social) que es el resultado del amor de un pueblo por sus hijos del presente y del futuro", escribió Guillén en su cuenta en Instagram.

El mensaje fue acompañado de una foto donde aparece ella junto a su pareja Luis Arce y el pequeño Camilo en medio de los dos, en una camilla en el centro médico capitalino.

La diputada se acogió apenas el pasado 3 de octubre a su licencia de maternidad. “¿Por qué lo hago? Porque no solo es un derecho de la madre poder dar a luz y superar un posparto en las mejores condiciones posibles, sino porque es un derecho del hijo poder ser recibido como una prioridad“, dijo Guillén en aquel momento.

En esa oportunidad, la diputada explicó que el trabajo en su despacho continuará, pues sus asesorías seguirán dándole continuidad a las investigaciones, denuncias y proyectos de ley. Agregó que, en los casos de votaciones críticas en comisiones, será sustituida por otros de sus compañeros del FA.

Según pronunció en el plenario, regresará en febrero del 2026, es decir, tres meses antes que la Asamblea Legislativa tenga una nueva conformación y ella deje su curul.