El País

Diputada Sofía Guillén se acoge a su licencia de maternidad: ‘Es un derecho del hijo ser recibido como una prioridad’

Afirmó que sus asesorías continuarán trabajando

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
La diputada del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén, afirmó en la sesión del plenario de este miércoles que a partir del próximo viernes 3 de octubre se acogerá a la licencia de maternidad.
La diputada del Frente Amplio, Sofía Guillen, regresará en febrero del 2026. (Jose Cordero/Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sofía GuillénFrente Amplioembarazolicencia de maternidad
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Graduado como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la misma institución. Trabajó en el medio Interferencia de Radios UCR

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.