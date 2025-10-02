Diputada Sofía Guillén se acoge a su licencia de maternidad: ‘Es un derecho del hijo ser recibido como una prioridad’

La diputada del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén, afirmó en la sesión del plenario de este miércoles que, a partir del próximo viernes 3 de octubre, se acogerá a la licencia de maternidad.

“¿Por qué lo hago? Porque no solo es un derecho de la madre poder dar a luz y superar un posparto en las mejores condiciones posibles, sino porque es un derecho del hijo poder ser recibido como una prioridad", dijo Guillén.

La diputada explicó que el trabajo en su despacho continuará, pues sus asesorías seguirán dándole continuidad a las investigaciones, denuncias y proyectos de ley. Agregó que, en los casos de votaciones críticas en comisiones, será sustituida por otros de sus compañeros del FA.

Según pronunció en el plenario, regresará en febrero del 2026, es decir, tres meses antes que la Asamblea Legislativa tenga una nueva conformación.

En julio pasado, la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, reprochó el uso de su imagen en un video proyectado durante una conferencia de prensa del presidente Rodrigo Chaves, en Casa Presidencial, en el que se critica a los legisladores opuestos al proyecto de ley de jornadas laborales 4x3.

LEA MÁS: Diputada embarazada denuncia que Presidencia usó su imagen con intención de burla: ‘¿Qué sigue, burlarse de mi pancita?’