Diputada embarazada denuncia que Presidencia usó su imagen con intención de burla: ‘¿Qué sigue, burlarse de mi pancita?’

La diputada del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén, reprochó el uso de su imagen en un video proyectado durante una conferencia de prensa del presidente Rodrigo Chaves, en Casa Presidencial, en el que se critica a los legisladores opuestos al proyecto de ley de jornadas laborales 4x3.

Guillén manifestó que el audiovisual se utilizó para “burlarse” de ella, utilizando una toma en la que ella estaba, en la curul, comiendo un sándwich de paté y mantequilla que le envió su pareja, ya que actualmente está embarazada.

“Nuestro hijo crece en mi vientre mientras yo lucho en este plenario durante horas y horas. Y, por supuesto, como toda mujer embarazada, como a cada rato”, expresó Guillén.

La legisladora explicó que su pareja le prepara alimentos —como sándwiches, frutas o huevos— para evitar que pase hambre durante el embarazo, con el fin de cuidar de ella y su bebé mientras trabaja en la Asamblea Legislativa.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves reactiva discusión de jornadas 4-3: vuelve a convocar proyecto de ley

“¿Qué sigue? ¿Burlarse de mi pancita, del aumento de peso, de mi apetito, de mi ropa de embarazo, de cuando me siento y estiro las piernas, de cuando me dan calores? Casa Presidencial no tiene decencia”, escribió en su perfil de Facebook.

Durante la conferencia de este miércoles 9 de julio, Casa Presidencial cuestion a los seis legisladores del FA, por la presentación de centenares de mociones al expediente de jornadas 4/3. El gobierno argumenta que el proyecto atraerá empleo, pero los frenteamplistas alegan que es un retroceso de materia de derechos laborales.

LEA MÁS: Frente Amplio presenta 1.800 mociones contra proyecto de jornadas 4-3

El Poder Ejecutivo también criticó a las diputadas Monserrath Ruiz, Sonia Rojas y Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN); a Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); a las independientes Gloria Navas, Kattia Cambronero y Cynthia Córdoba; y a Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

La discusión del proyecto de ley sobre jornadas 4-3 se reactivó este 9 de julio, luego de que Chaves convocara de nuevo el expediente legislativo 24.290, que estuvo congelado por dos días con la pretención de que avanzara otra iniciativa: un crédito internacional con el Banco Mundial por $500 millones.