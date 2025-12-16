Política

Vanessa Castro sobre supuesto complot para evitar votación sobre inmunidad: ‘¿Les parece que es posible que yo planee una estrategia con mi fracción?’

La diputada del PUSC negó afirmaciones de la Casa Presidencial sobre una supuesta maniobra para evitar que se tome una decisión sobre el desafuero de Rodrigo Chaves

Por Lucía Astorga y Aarón Sequeira
16/12/2025, San José, Asamblea Legislativa, votaciones para quitar la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez.
Vanessa Castro, vicepresidenta legislativa, rechazó las acusaciones de la Casa Presidencial sobre una supuesta maniobra para entorpecer votación para levantarle la inmunidad a Rodrigo Chaves. (Jose Cordero/José Cordero)







