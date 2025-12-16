Vanessa Castro sobre supuesto complot para evitar votación sobre inmunidad: ‘¿Les parece que es posible que yo planee una estrategia con mi fracción?’

Vanessa Castro, vicepresidenta legislativa, rechazó las acusaciones de la Casa Presidencial sobre una supuesta maniobra para entorpecer votación para levantarle la inmunidad a Rodrigo Chaves.

Vanessa Castro, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, se refirió a las afirmaciones de la Presidencia de la República sobre una supuesta maniobra —de la cual, según Casa Presidencial, ella tendría conocimiento— para romper el cuórum en la sesión de este martes 16 de diciembre, convocada para definir si se levanta la inmunidad al mandatario Rodrigo Chaves.

Castro, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuestionó esas versiones al declarar: “¿Les parece posible que yo planee una estrategia con mi fracción?”.

Diputada Venessa Castro niega haber planeado una estrategia con su fracción

La Casa Presidencial hizo referencia, en un comunicado de prensa divulgado este martes en la mañana, a un video que circuló la noche del lunes, en el que señalan a Castro, como presidenta interina, de supuestamente sugerir “una maniobra para romper el cuórum, con el fin de impedir la votación ante la probabilidad de que no tengan suficientes votos para lograrlo”.

Según Zapote, esta fue una de las razones por las que el mandatario Rodrigo Chaves decidió no asistir al plenario de la Asamblea Legislativa, para hacer su descargo sobre la solicitud de levantamiento de inmunidad planteada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El audiovisual referido por el gobierno es un clip tomado de la transmisión de la Asamblea Legislativa, posterior a la sesión del plenario del lunes, en la que se escucha a Castro manifestar: “Es que yo creo que no tenemos, ¿quiénes vamos a romper el cuórum, la Unidad?“.

PUSC cuestionó proceso

La legisladora reaccionó luego de que cuatro de sus compañeros de bancada tomaran la palabra para pronunciarse en contra de votar el desafuero o manifestaran haber intentado evitar que el debate se realizara este martes, en plena campaña electoral.

La vicepresidenta legislativa afirmó ser “orgullosamente socialcristiana”, pero aclaró que su posición estaba “alejada del pensamiento de la mayoría de mis compañeros”, en alusión a las declaraciones de los rojiazules Leslye Bojorges y María Marta Carballo, quienes explicaron las razones de sus votos en contra del levantamiento del fuero, así como de Daniela Rojas y Carlos Felipe García, quienes cuestionaron que el levantamiento de la inmunidad se sometiera a votación a pocas semanas de las elecciones nacionales del 1.° de febrero.

Castro alegó que se trató de atacar su persona, con el fin de desvirtuar el proceso y el procedimiento, seguido a lo interno de la Asamblea Legislativa, ya que ella fue la encargada de dictar la resolución que acogió la solicitud del TSE y que dictó las reglas de juego a la comisión que estudió el expediente contra el presidente Chaves, debido a que Rodrigo Arias, presidente del Congreso, se encontraba incapacitado.

“Perdón, pero qué bajo caer en esas insinuaciones. Esas insinuaciones son porque se quiere desvirtuar este proceso”, destacó. Agregó que no importa si se “pierde o se gana” la votación, ya que se trata de un ejercicio democrático.

“Los verdaderos demócratas nos mantenemos firmes sobre la tierra, aunque la tierra tiemble”, agregó.

Castro aseguró que así se lo hizo ver tanto al presidente Rodrigo Chaves, como a la Embajada de Estados Unidos, “porque he vivido en un país con 200 años de democracia y disentir, y pensar diferente al presidente de la República parecería lo lógico y lo normal. No todo el mundo tiene que pensar igual, no todos tenemos que hacer lo que el presidente quiera”.