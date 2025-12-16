Política

Diputado del PUSC investigado junto con Rodrigo Chaves lo defiende: ‘Está en la silla de acusado porque ha enfrentado a las élites poderosas’

El diputado de la Unidad, quien se preciaba inicialmente de ser muy amigo del presidente de la República, dedicó su discurso a atacar al FA y a una diputada del PLN

Por Aarón Sequeira y Lucía Astorga
16/12/2025, San José, Asamblea Legislativa, votaciones para quitar la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez.
El diputado Leslye Bojorges atacó en lo personal a una diputada, en medio de su defensa de Rodrigo Chaves. (Jose Cordero/José Cordero)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

