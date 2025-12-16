Diputado del PUSC investigado junto con Rodrigo Chaves lo defiende: ‘Está en la silla de acusado porque ha enfrentado a las élites poderosas’

El diputado Leslye Bojorges atacó en lo personal a una diputada, en medio de su defensa de Rodrigo Chaves.

El diputado Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y quien es investigado penalmente junto con el presidente de la República, Rodrigo Chaves, defendió a ultranza al mandatario este martes, en el plenario de la Asamblea Legislativa.

Los argumentos del alajuelense sintonizaron con los de la fracción chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en cuanto al archivo de denuncias presentadas contra el exmandatario Óscar Arias Sánchez, hacia el final de su mandato, por presunta beligerancia.

Bojorges y Chaves son investigados por la Fiscalía General de la República por el millonario giro a una escuela dirigida por el legislador, pues una moción del socialcristiano permitió aprobar ¢4.000 millones para la reparación de centros educativos en mal estado, dinero que finalmente se destinó solo al centro educativo donde él tiene plaza en propiedad como director, en El Roble de Alajuela.

El congresista adujo que hoy el mandatario está en la silla de acusado porque “ha enfrentado a las élites poderosas y económicas de este país”.

Diputado Alejandro Pacheco: "Aunque no se logren los 38 votos hay una gran mayoría a favor del levantamiento, el presidente debe poner las barbas en remojo"

El socialcristiano también adujo que a Chaves lo persiguen por defender a la gente “de clase media y que la pulsea”, y a pesar de ser del PUSC, Bojorges habló como un diputado chavista al decir que el mandatario “ha tenido la valentía de enfrentar a quienes toda la vida se han servido con cuchara grande”.

“Le dicen pachuco, porque no le pueden decir corrupto, porque no le pueden decir ladrón, porque no le pueden decir sinvergüenza”, dijo el alajuelense, deshecho en elogios hacia el presidente.

El diputado Bojorges aseguró que él piensa que Rodrigo Chaves debe enfrentar a la justicia costarricense; sin embargo, él ha estado en todo momento en contra de que el mandatario realmente lo haga, pues no es la primera vez que decide votar en favor del presidente de la República y salvarlo del procesamiento judicial o electoral.

De hecho, en setiembre, previo a la votación sobre la inmunidad de Chaves por una acusación penal por el delito de presunta concusión, Bojorges alegó que él no le haría a otra persona lo que él no quiere que le hagan a él.

Gloria Navas: "Están engañando a la ciudadanía, el presidente es un abusador de sus derechos"

Las palabras del congresista de la Unidad no solo se centraron en alabar a Rodrigo Chaves, sino también en atacar a bancadas como el Frente Amplio (FA) y la diputada Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), a quien atacó incluso en lo más personal, hablando de familiares de la liberacionista.

Incluso, en medio de reclamos, llegó a decir que ella “es la diputada más despreciable de todas en Costa Rica”.

“No me gusta la forma, pero prefiero a Rodrigo Chaves Robles de presidente que a un corrupto, un sinvergüenza y ladrón, como José María Figueres Olsen”, dijo Bojorges y acusó al expresidente de haberse ido del país por 10 años.